Marcos Sánchez y Héctor Muñoz, los futuros ‘xiquets del poble’

Dos promesas de la Cantera Grogueta. Dos vila-realenses. Marcos Sánchez, lateral derecho del Villarreal C, y Héctor Muñoz, guardameta a caballo entre el Juvenil A y el B, son los futbolistas locales más cercanos a la élite en el fútbol base del Submarino.

Con el permiso de Migue Leal y Carlo Adriano, que ya han hecho sus respectivos debuts con el primer equipo amarillo, los futuros xiquets del poble, sobrenombre recibido por el máximo exponente futbolístico de la ciudad, Pau Torres, son Marcos y Héctor. Y es que el talento provincial triunfa en la Cantera Grogueta y, además de futbolistas de Castelló, Burriana o La Vall d’Uixó entre otros municipios, Vila-real sigue siendo una fuente inagotable de calidad de la que bebe la academia amarilla.

Los referentes

Ver al equipo de tu pueblo campeón de Europa con Pau en el once es todo un aliciente para el talento local de las generaciones venideras. Con el central a la cabeza como referente para los jóvenes, seguido por Carlo Adriano y Migue Leal, las referencias en las que se pueden fijar los vila-realenses de la cantera son muchas: Héctor Font, César Arzo o Xisco Nadal; todos ellos actualmente vinculados al Villarreal.

En el caso del reconocido xiquet del poble, su carrera hasta el momento le avala como el mejor jugador de la historia de Vila-real. Ha sido campeón de la Europa League con el Villarreal, con el que disputa la Liga de Campeones, ha llegado a las semifinales de una Eurocopa y fue subcampeón olímpico en Tokio.

Toda una vida con una metodología

Ambos se han criado en la Cantera Grogueta con una metodología muy marcada. Y eso, a la hora de trabajar con diferentes técnicos y compañeros, ayuda a entender lo que se pide en el terreno de juego. “La metodología del club es bastante clara y se siente una familiaridad tremenda. Los jugadores del primer equipo nos saludan de tú a tú. En la Youth League juego con gente del Villarreal B y del Juvenil y parece que seamos del mismo equipo. Es todo muy familiar”, explica Marcos Sánchez.

Dos competiciones muy exigentes

Este año, ambos se enfrentan a dos competiciones de máximo nivel. Marcos disputa la UEFA Youth League y Héctor debutó en la presente campaña en División de Honor ante el CF Talavera la pasada semana.

Sobre la competición continental, el fornido lateral asegura que “la afrontamos con muchísima ilusión. Hemos trabajado mucho para llegar hasta aquí. Fue una pena no clasificarnos como primeros y ahorrarnos esta ronda, pero trabajamos con el mismo ímpetu para seguir haciendo historia para la cantera del Villarreal”.

Además, añade que siempre “es un orgullo y un placer poder representar al equipo de mi pueblo por Europa. Desde siempre se sabe que el Villarreal tiene una de las mejores canteras de España y ahora es momento de que nos conozcan también por Europa”.

Y es que, gracias al Villarreal, jugadores de la provincia y del municipio han llegado a jugar para distintas categorías de la Selección Española. “Eso se ve reflejado, en casi todas las convocatorias hay algún jugador del Villarreal y eso significa que trabajamos muy bien aquí”, subraya el jugador del Villarreal C.

Por su parte, Héctor Muñoz confiesa que “estos últimos años ha sido más complicado mantenerse (en los equipos de primera línea), con el cambio al fútbol 11 y las prestaciones que cada portero te puede dar” y añade que “es un orgullo poder seguir aquí y luchar por jugar cada partido. No tiene precio jugar para el equipo de tu pueblo en una cantera así. Vengo andando, entreno, disfruto y soy el tío más feliz del mundo”. Sobre el papel del Juvenil A en División de Honor, justifica que “empezamos el año teniendo las expectativas más altas. Empezamos regular y sin sacar los resultados que queríamos, pero estamos levantando la situación y estamos satisfechos del progreso que estamos teniendo. Ese es el punto positivo de la temporada”.

El sueño de debutar

Sus familiares y sus amigos esperan verlos debutar algún día en el Estadio de la Cerámica ante su gente. Y eso es algo que ya han soñado en alguna ocasión. Tal como lo explica Marcos, “es un sueño”. “Muchísimas veces he vivido ese momento en mi cabeza. El momento de debutar con mi gente, con el estadio lleno… Muchos de mis amigos me preguntan cuándo estaré ahí. Todos soñamos con cumplirlo. Queda tiempo y mucho margen de mejora”, declara la joven promesa del Villarreal con cautela.

Asimismo, Héctor también se muestra prudente, pero con ilusión: “Creo que nunca me lo he imaginado porque me queda mucho trabajo aún y muchas experiencias por vivir hasta tener ese nivel. Cuando voy a los partidos del primer equipo y veo a Filip (Jorgensen) calentar allí me hace querer vivir ese momento algún día y más siendo de casa y que mis amigos vengan a ver debutar a un tío del pueblo”.

Nadie sabe con certeza si ese momento llegará, pero los dos vila-realenses trabajan día tras día con tesón para cumplir su sueño de consagrarse en Primera División sin salir de casa como ya hizo Pau Torres y espera hacer Carlo Adriano.