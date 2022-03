Roig anima a la afición del Villarreal ante el Bayern: "Debe ser una fiesta"

Orgulloso de su equipo por la gesta de la Champions League de ganar a la Juventus en Turín por 0-3, algo preocupado por la dinámica del equipo en LaLiga, especialmente fuera de casa, y esperanzado ante el proyecto de remodelación del Estadio de la Cerámica que en pocas semanas verá la luz. Sonriente, impregnado del ambiente festivo de la Magdalena, el presidente del Villarreal CF, Fernando Roig, analizó el pasado miércoles, en la Bodeguilla de Mediterráneo, ubicada en el Corte Inglés de Castelló, la actualidad de un Submarino que en dos semanas, el 6 de abril, vivirá otra noche mágica, con los cuartos de final de la Liga de Campeones ante uno de los más grandes del planeta fútbol, el Bayern de Múnich alemán.

Para el dirigente amarillo, el duelo ante los bávaros será «será una eliminatoria emocionante, trepidante, que habrá que prepararla a conciencia, sin ningún temor y, sobre todo, disfrutarla, tanto la ida como la vuelta».

«Sabemos que será muy difícil, que enfrente tendremos a un gran equipo durante dos partidos, pero nosotros vamos a plantarle cara al Bayern», explicó Roig.

Confía en su afición

El máximo accionista del club de la Plana Baixa tiene muy claro que «la afición estará de nuestro lado, estoy seguro. Será un partido muy emocionante, el de La Cerámica, y los abonados tienen hasta el día 30 la prioridad para adquirir sus entradas. Estoy seguro que habrá una gran entrada porque es día debe ser una fiesta del fútbol y del Villarreal», expuso con sinceridad.

«Nuestra afición se volcó ante la Juventus en La Cerámica y sabemos que frente al Bayern va a suceder lo mismo», insistió.

Ganarle a la Juventus

Roig desgranó qué sintió tras la gesta de Turín. «Un gran orgullo como presidente el poder eliminar a toda una Juventus ganándole 0-3 en su estadio. Debemos saber digerir estas situaciones, estamos en un gran proyecto, con una gran plantilla, un gran entrenador y una grandísima afición, ya que fueron 600 a Turín que no pararon de animar. Ante la Juve, todos dimos el callo, tanto el equipo como la afición, lo tenemos todo bueno», explicó con rostro emocionado un presidente que va partido a partido: «¿Hablar de final? Nosotros debemos centrarnos en los cuartos de final. Solo hay siete ciudades europeas entre los ocho mejores clubs de Europa, y una de ellas es Vila-real», dijo con orgullo.

El presidente enarboló la bandera de todo el fútbol nacional. «El Villarreal está llevando el nombre de su ciudad, de toda la provincia de Castellón, de la Comunitat Valenciana y de España a lo más alto, y hay que hacer un frente común entre todos para seguir creciendo en Europa», argumentó.

Y dejó claro al rival que no se confía: «El Bayern va a venir advertido, ya que vio lo que le pasó a la Juventus, que en Italia creían que iba a ser todo muy fácil. Lo que está claro es que la de cuartos va a ser una eliminatoria muy complicada ante un gran club».

El proyecto de estadio

Sobre las obras de remodelación del Estadio de la Cerámica, anunció que «ya tenemos todas las casas compradas y estamos pendientes de los permisos para sus derribos. En 10 ó 12 días ya tendremos todos los permisos y podremos presentar el proyecto en sociedad».

«El 14 de mayo debe comenzar todo, tras el partido ante la Real, el último de Liga en casa, para ponernos a trabajar a tope para que el estadio esté listo para el 28 de diciembre, en el primer partido en casa tras el Mundial de Qatar», comentó, recalcando que «LaLiga nos hará jugar más veces fuera que en casa y los partidos de local, con el acuerdo con el Levante, y pondremos autobuses para la afición por las molestias».

Estadio vanguardista

Para el mandatario groguet, «va a quedar un estadio muy moderno, vanguardista y que todas las zonas de la grada estarán cubiertas, para que los espectadores disfruten más de los partidos».

«Además, en los alrededores habrá otra pequeña plaza en la Preferencia y un arco icónico encima de la grada de visitante, que será la obra de ingeniería más importante», expuso, «un estadio que cabrán 25.000 espectadores».

A espabilar en Liga

Por último, Fernando Roig no ocultó que hace falta una mejoría liguera: «El objetivo debe ser volver a Europa a través de LaLiga, pero si no espabilamos no lo lograremos». «Tenemos partidos muy complicados, comenzando por el del Levante. Debemos aprender la lección de Cádiz, hay que saber jugar contra la Juve, pero también contra el Cádiz o contra el Levante», añadió.

«Una cosa que yo siempre digo y también lo dice nuestro entrenador, es que LaLiga es la que nos da de comer, la que nos da acceso a competiciones europeas. El día de Bayern fenomenal, será una jornada de cuartos muy bonita, pero nos quedan nueve partidos y si no damos el callo, nos quedaremos fuera de Europa», finalizó.