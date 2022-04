El Villarreal B recupera gol y buenas sensaciones en el Mini (5-0)

No pudo ser a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, ni tampoco a la cuarta. Y sí a la quinta intentona en apenas 18 minutos cuando logró el Villarreal B abrir el marcador en el Mini Estadi frente a un buen Linares Deportivo que no pudo contener la salida atrevida del filial amarillo. El equipo de Miguel Álvarez, tras el revolcón sufrido ante el Barcelona B siete días atrás, se reencontró con un triunfo necesario y que fue merecido. Ahora la presión es para el Albacete y el Andorra, que juegan hoy sus respectivos compromisos y en el caso de los andorranos si no ganan serán superados por la escuadra grogueta.

El primer tiempo, bien jugado por los muchachos de Miguel Álvarez, acabó con triunfo parcial por 2-0 gracias a los tantos que anotaron Juan Carlos Arana y Nikola Jackson (segunda jornada anotando) y tras el descanso los amarillos firmaron otros tres goles que dejaron el duelo visto para sentencia, gracias a las dianas que llevaron gracias al acierto de Arana (hizo doblete), Sergio Lozano y también Iker Goujón. La escuadra vila-realense salió mandando y generando peligro, al igual que su rival; poco a poco le fue descubriendo el truco y acabó el primer tiempo haciéndole cosquillas a la defensa y logró poner a prueba al joven meta Filip Jorgensen el día de su 20 cumpleaños. Con todo ello, el asedió comenzó pronto en la portería defendida por el ghanés Razak Brimak. A los tres minutos ya lo intentó el canario Juan Carlos Arana, pero su lanzamiento salió fuera. En el siete fue el senegalés Nikola Jackson el que obligó al meta rival a enviar a córner. En el 11 el tiro de Arana volvió a encontrar el acierto del meta Razak. Y en el 15 el turno fue para el granadino Diego Collado, pero remató fuera. Primera diana Pero a la quinta fue la vencida. Marcó el goleador de este equipo, Juan Carlos Arana, en un segundo cabezazo en área del Linares, tras un saque de esquina. Gol para el pichichi del equipo amarillo que sirvió para romper una buena racha de sinsabores. Llegó en el minuto 18 fruto de la insistencia. El Linares Deportivo estiró líneas y dio señales de vida en el minuto 23 con un peligroso lanzamiento de Christian Carracedo que salió desviado. En la recta final de la primera parte, minuto 40, un centro raso de Juan Carlos Arana lo remató Nikola Jackson al fondo de la red. El encuentro se encarriló un poco más, pero no estaba sentenciado. Quedaban por delante otros 45 minutos de mucho trabajo y exigencia. En la reanudación, la cosa no varió mucho. Tras un aviso de Arana (min. 47), el 3-0 llegó en el minuto 54 obra del propio delantero canario. En el 61 el Linares estrelló un balón al palo izquierdo de Jorgensen. Y la faena quedó vista para sentencia en el minuto 65 con el tanto de Sergio Lozano. El 4-0 fue una losa difícil de remontar para el Linares o cualquiera otro equipo. Mucha diferencia. La guinda final El quinto y definitivo gol lo anotó un chaval extraordinario que no estaba teniendo suerte esta temporada: Iker Goujón. El tarraconense entró al campo con muchas ganas. Se divirtió y anotó un gran tanto.