La crónica | El Villarreal se engancha a Europa por la vía Liga (2-0)

El Villarreal se ha vuelto a enganchar a la vía Liga por una plaza europea. Lo que parecía un pico inalcanzable, vuelve a ser una cuesta que se puede subir a poco que no se falle y los rivales sigan pinchando. A las puertas de uno de los grandes partidos de la historia del club como el de Liverpool, se recuperó la confianza y la estabilidad como bloque. El 2-0 era suficiente, pero pudo ser una goleada importante, pero los amarillos tampoco estaban por la labor de hacer un gran esfuerzo y no quisieron ahogar a un Valencia que nunca tuvo su cabeza en la Cerámica y casi aceptó una derrota honrosa como un buen paso de trámite.

Fue el derbi autonómico más descafeinado de la historia. El Villarreal disputó su partido más relajado de la temporada, aunque no por falta de motivación, sino más bien por el desinterés del Valencia. Seguramente para el conjunto de Mestalla hubiera sido más fácil firmar un 1-0 sin jugar el encuentro y resolver la cita decorosamente, pero había que saltar al terreno de juego, porque hablar de competir ya era otra cuestión.

Lo cierto es que el equipo de Bordalás le hizo un desplante a LaLiga y también a los rivales que tienen que competir con el Villarreal por una plaza europea. Para el Valencia la final de Copa era la última posibilidad de salvar una temporada gris y subirse al tren de Europa y puso todas su fichas en la casilla del choque del sábado. Por contra, Emery lo planteó casi, casi como si fuera la visita a Anfield en la ida de las semifinales de la Champions League.

El Plan para volver a Europa

Para estar en Europa, el plan A pasa por ganar la Champions, dejando primero en la cuneta al legendario Liverpool y el plan B por quedar entre los seis o siete primeros, pasando la séptima plaza por una derrota del Valencia curiosamente ante el Betis. Los de Bordalás, con su planteamiento de alinear en la Cerámica un once repleto de suplentes y chicos con número de filial, dejaban muy vivo al Villarreal en LaLiga, con esa sexta plaza a tiro de la Real Sociedad. Por contra, su victoria ante el Betis, limitaría un tanto las opciones. Cosas del destino.

Pero la batalla de los amarillos se centra ahora en ganar y ganar, y esperar fallos. Con esa idea, Emery alineó un equipo que casi podría ser el que se midiera al Liverpool en una semana, salvo Pau, Coquelin y Gerard. Al margen de la composición de la formación titular, la clave era cómo salieran a pelear el triunfo y no repetir la pobre imagen de partidos como el del Elche, Cádiz o Levante. Y, sin duda, el Villarreal salió a ganar desde el minuto 1.

Se lo puso fácil el Valencia, no tan solo por la candidez del once, sino más bien porque el estilo rocoso y pragmático de Bordalás no apareció por ningún lado. Los che dejaron jugar y ofrecieron muchos espacios para Danjuma y Yeremy.

Además a los amarillos se les puso todo de cara de principio. Un penalti de VAR, en esta ocasión bastante claro por unas manos del suizo Comert auguraban que la noche tenía visos de no complicarse. Danjuma lo transformó con tranquilidad y el 1-0 en el minuto 9 era un buen presagio. Defendía con poca intensidad y dejando grietas profundas a la espalda el Valencia. Cada balón largo abría un boquete en el frágil sistema defensivo che.

Con ese trazado llegaría el 2-0, que nació en las botas de Foyth, el jugador que lo hace todo bien, incluso dar pases de genio como el que asistió a Danjuma al cuarto de hora y que el neerlandés culminó con un tiro cruzado que apuntaba la victoria tranquila y con poco esfuerzo que buscaba el Villarreal y que no importaba para nada al Valencia.

Sin embargo ni con el 2-0 tomó confianza alguna Emery, ambicioso y ganador se aferraba a asaltar esa sexta plaza que sellara un pasaporte europeo. Luego ya vendría el sueño de la Champions y aquellas gestas de matagigantes que revalorizan la marca Villarreal. Sí, pero lo primero es lo primero. Y había que buscar el tercero que disolviera cualquier atisbo de sorpresa. Y pudo llegar en varias ocasiones porque el dúo Danjuma-Yeremy la pudo liar gorda.

Ni con el 2-0 Emery paraba de apretar a los suyos. Y los cambios tardaban en llegar, como siempre, es decir con la mente en sumar de tres. Por suerte para el Valencia, el Submarino guardó su pólvora para Anfield. Mientras, había que ganar y se ganó fácil. Ahora, a por el Liverpool.