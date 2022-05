La crónica | El Villarreal sella su pasaporte a la Conference por méritos propios (0-2)

El Villarreal cerró su pasaporte a la Conference sin tener que esperar un fallo del Athletic. No dio opción al suspense de esperar a lo que pasara en Sevilla e hizo lo que tenía que hacer: ganar al Barça. Un 0-2 holgado y merecido en un escenario en el que había acumulado derrota tras derrota en sus últimas10 visitas. Una victoria que cierra una gran temporada, con la pena de no haber peleado por lo menos por la Europa League, pero con una despedida a lo grande, como su temporada.

Emery afrontaba una nueva final, esta vez por una plaza europea en la Conference, ante un rival cualificado y con algunas bajas sensibles, como Foyth, Yeremy, Danjuma y la de última hora de Coquelin. Gerard entró en la lista, lo que era una buena noticia y un recurso que podía ser importante. Mario, Moi Gómez, Trigueros y Paco Alcácer fueron las soluciones del técnico como recambios. Si alguien pensaba que el Barcelona se lo iba a poner fácil al Villarreal, a pesar de que no se jugaba nada, ni tan siquiera avanzar un puesto en LaLiga que pudiera suponer más ingresos por clasificación, quedó claro en los primeros instantes que no iba a ser así. Los azulgranas están faltos de estímulos positivos y perder en su estadio no era una buena forma de despedir una temporada gris, que se enderezó un poco tras la llegada de Xavi al banquillo.

El inicio del Submarino fue un tanto titubeante. Imprecisiones y algunos errores defensivos amenazaban el triunfo. Pero el Villarreal reaccionó rápidamente con personalidad en un partido en el que la presión estaba de su lado. No era cuestión de estar pendiente del Sánchez Pizjuán para esperar, y confiar, que el Sevilla le hiciera el trabajo al Submarino.

Pau y Albiol, junto con Capoue y Parejo, sostenían defensivamente al Villarreal. El trabajo de Lo Celso, y su talento, junto con la fortaleza física de un portentoso Alfonso Pedraza, se constituían como la principal baza en ataque para un equipo que echa mucho de menos a sus principales delanteros, léase Danjuma, Yeremy o Gerard Moreno. Y el Villarreal intentó frenar, y ponerle cloroformo, el ímpetu inicial de un Barcelona que mostraba su peligro a arreones de Ferran Torres y Adama, con la tenencia del balón y su habitual estilo de canalizar su fútbol desde atrás. Le faltaba precisión arriba, en el último pase y velocidad, pero el equipo mostraba seguridad y fundamentalmente personalidad. Con esos ingredientes, el partido transcurría más hacia el 0-1 que al 1-0. Solo la victoria aseguraba continuar un año más en Europa, pero había que jugar con inteligencia y mucha cabeza.

Una gran jugada

Una jugada made in Villarreal, con la intervención de varios jugadores, concluyó con una inteligente asistencia, cómo no, de Dani Parejo y una incursión de Pedraza buscando el espacio que el propio lateral cordobés acabó definiendo como si fuera un delantero experimentado para poner por delante al Submarino en el Camp Nou. El Athletic no ganaba en Sevilla.

Pero el cuadro amarillo seguía a lo suyo, como si las comunicaciones con el Pizjuán no funcionaran y estuviera prohibido escuchar la radio. La salida del descanso fue un calco del cierre del primer tiempo. Los amarillos jugaban liberados de presión. Y al Barça le cayó el 0-2. Trigueros cogió el compás y trazó un preciso pase en diagonal para Pedraza, el mejor delantero groguet en Barcelona, cuya entrada en el área propicio un error en el pase de Araujo, quien le sirvió un pase de oro a Moi Gómez que concluyó en el fondo de la red. La Conference estaba en el bolsillo por méritos propios, aunque en Sevilla todo favorecía al Villarreal.

Y con el 0-2 a favor, e Villarreal cerró espacios y se limitó a defender con orden ante un rival que ya solo esperaba el final del partido. En el Camp Nou se bajó el telón a una gran temporada de un Villarreal que volverá estar en Europa una temporada más.