La 'operación salida' en el Villarreal pasa también por los cedidos

Como cada final de curso, el Villarreal CF debe hacer balance de aquellos jugadores jóvenes, con presente y futuro más o menos inmediato, que tiene cedidos por LaLiga e incluso en el extranjero. Son futbolistas que tienen posibilidades de integrar la plantilla del primer equipo la próxima o temporadas venideras y el club los acomoda, a modo de préstamo, para que se fogueen en la élite, en clubs de menor exigencia deportiva, y así poder evaluar si están capacitados o no de estar a las órdenes de Unai Emery.

Seis son los casos más relevantes en España, junto al exdelantero zaragozano del filial Álex Millán, que fue cedido a Bélgica.

Cuenca, sobresaliente

Uno de los futbolistas que mayor futuro se le prevé en el Submarino es Jorge Cuenca. El central madrileño contaba para Emery en pretemporada, pero ante el reto de la Champions y las hipotéticas pocas opciones de jugar, se prefirió cederlo nuevamente, ya que el pasado ejercicio 2020/21 brilló en el Almería (2ª División) y en el presente 2021/22 ha cuajado una campaña sobresaliente en el Getafe, demostrando su nivel en Primera.

Todo hace indicar que, ante la posible marcha de Pau a Inglaterra, Cuenca sea uno de los cuatro centrales con los que cuente Unai en la temporada 2022/23, como así lo ha solicitado el técnico.

Emery debe decidir el futuro de hasta cuatro de sus cedidos: Morlanes (Espanyol), Fer Niño (Mallorca), Álex Baena (Girona) e Iván Martín (Alavés y Girona), ya que si bien no fueron tenidos en cuenta para la temporada de la Champions, podría contar para completar plantilla en año de Conference League. De hecho, Fer Niño y Baena estuvieron en el equipo y son campeones de la Europa League.

Una salida para Quintillà

Quien no cuenta es Xavi Quintillà, que tras dos cesiones a 2ª División (Norwich y Leganés), no termina de cuajar. No entra en los planes de Emery y probablemente sea traspasado, al terminar en 2023.

El séptimo en discordia es Álex Millán, exdelantero delantero del filial cedido al cedido Union Saint Gilloise, con opción de compra. Ha jugado 32 partidos (4 goles y 2 asistencias) y depende su los belgas ejercen la opción de compra o se le busca una cesión o incluso refuerza al Villarreal B en caso de ascenso.