Los goles de Yeremy y Jackson sellan la primera victoria del Villarreal en verano (1-2)

Cuando Unai Emery pidió partidos amistosos de nivel para preparar lo mejor posible a su equipo era por algo. El técnico del Villarreal ha demostrado desde el primer día que se los toma muy en serio y el rendimiento de sus jugadores está equiparándose a las exigencias de su técnico partido a partido. Así no es de extrañar que el once con el que saliera ante el PSV fuera un once perfectamente alineable en la primera jornada de LaLiga o en la previa de la Conference League. Un equipo que recordaba mucho al del pasado curso y que irá evolucionando en función de los jugadores que puedan llegar al plantel durante este verano.

Con Rulli, Foyth, Albiol, Pau, Pedraza, Parejo, Coquelin, Yeremy Pino, Álex Baena, Danjuma y Gerard Moreno, el Submarino salía dispuesto a seguir ganando ritmo de competición y a pelear por lograr la primera victoria de la pretemporada tras el empate a un gol del jueves contra el Sporting de Portugal. Sus intenciones pronto quedaron claras porque un primer cabezazo de Gerard y un remate de Danjuma fueron los primeros avisos por parte del conjunto groguet. Sin embargo, el PSV demostró estar algo más rodado que su oponente y pronto dio la réplica con un pase en profundidad de Madueke al que no llegó el exculé Luuk de Jong, el fichaje estrella del conjunto neerlandés. Inicio intenso Todo eso sucedió en apenas diez minutos, pero fue justo cuando se llegaba a la media hora de juego cuando los locales lograron adelantarse por medio de su nuevo ídolo, quien en esta segunda ocasión no desaprovechó un centro de Xavi Simons y remató al fondo de la portería defendida nuevamente por Rulli. Fue a partir de ese momento cuando el equipo dirigido por el exmadridista Ruud van Nistelrooy se fue creciendo y creando mucho peligro por la banda derecha. Eso obligó a los groguets a ponerse las pilas atrás y buscar su oportunidad a la contra o a balón parado. Y fue en un saque de esquina cuando a punto estuvo de llegar el empate, pero el remate de cabeza de Pau fue desbaratado por el meta Benítez. El Villarreal había dejado muy buenas sensaciones y las prolongó al inicio del segundo tiempo cuando Estupiñán, recién salido a terreno de juego, robaba un buen balón que cedía al joven Álex Baena para que este asistiera a Yeremy y el canario marcara el empate a uno en el Philips Stadion. El gol hacía justicia hasta lo que en ese momento se había visto sobre el terreno de juego e igualaba las fuerzas porque, a partir de ese momento, comenzó el carrusel de cambios y el choque bajó en intensidad. Todo apuntaba a que el marcador no se volvería a mover por lo bien posicionados que estaban los equipos, pero el Villarreal demostró que no entiende de amistosos y aguó la fiesta de presentación del PSV Eindhoven cuando Nicolas Jackson convirtió en gol un preciso centro de Estupiñán. Una victoria de mérito con remontada incluida.