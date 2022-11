Villarreal CF | La extraña ausencia de Albiol en Polonia y el estado de la lesión de Lo Celso

Es baja por molestias físicas. Es la justificación oficial de la nueva ausencia de Raúl Albiol en la convocatoria del Villarreal en Polonia. El central, incluido en la prelista de 55 jugadores de la selección española para el Mundial de Qatar, no jugó ni un minuto ante el Athletic, pero en esta ocasión ni tan siquiera ha viajado con la expedición grogueta a Polonia.

Albiol ha sido un referente para el equipo tanto fuera como dentro del campo. Casi se podría haber acoplado perfectamente aquel dicho de Albiol y diez más durante los tres últimos años y medio del Submarino. No solo lo ha jugado todo, sino que lo ha hecho a un nivel altísimo.

A sus 36 años de edad, y con contratos que se prorrogan cada final de temporada de mutuo acuerdo entre ambas partes, el defensa de Vilamarxant ha contado con un plan especial de trabajo que le permitiera ser fijo en todos los partidos rindiendo a un nivel muy alto.

Pese a la versión oficial, habrá que ver cómo evolucionan los acontecimientos para saber si Albiol cuenta como titular para Setién o, por contra, la necesidad de contar con defensas más rápidos como Mandi, Foyth o Cuenca, deja fuera a un futbolista que ha sido un ejemplo para todos en el vestuario.

Nuevas pruebas para confirmar la lesión de Lo Celso

Las primeras impresiones acerca de la lesión de Gio Lo Celso no son nada optimistas. Incluso según el alcance, podría pasar por el quirófano por una disersención del semitendinoso, aunque todavía está pendiente de más pruebas a la espera de que la zona lesionada esté más limpia después del derrame producido. No obstante, en este momento todavía no existe un diagnóstico definitivo.

La gran preocupación del futbolista, lógica por otra parte, es que de confirmarse peligraría su participación en el próximo Mundial de Qatar.

Lo que sí es seguro es que Gio no podrá jugar con el Villarreal hasta después del Mundial y se perderá los partidos ante el Real Mallorca y Espanyol, además del choque de Copa del Rey en Extremadura.

Preocupa en Argentina

La lesión de Lo Celso ha encendido las alarmas en la selección de Argentina. Su seleccionador, Lionel Scaloni, dijo ayer: «Estamos pendientes de tener noticias para ver qué decisión tomamos». «Estamos valorando cómo está la situación tanto de él como de otros jugadores», afirmó Scaloni respecto de la posibilidad de que se quede fuera de la Copa del Mundo.

«El temor es que pueda tener un desprendimiento muscular que requiera cirugía. Lamentablemente esto podía pasar en un mes tan cargado, pero la salud del jugador es lo primero», argumentó.