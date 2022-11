No pudo ser. El Villarreal femenino encajó una nueva derrota en el Mini Estadi de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza ante un Real Betis que descompuso a las groguetes en el segundo tiempo con un doblete de Montilla (minutos 46 y 51) y un golazo de Ángela Sosa, en el minuto 82, agravando la crisis de las amarillas, que han recibido siete goles en los dos últimos partidos y solo llevan cuatro puntos.

Los primeros quince minutos del duelo comenzaron igualados, pero transcurrido el tramo inicial el Villarreal se sirvió de la rapidez de sus jugadoras de banda para merodear el área verdiblanca. Fatou cabalgó por la banda derecha y centró para Estefa, que remató fuera, y Giménez asistió desde la izquierda a Sheila, cuyo testarazo rozó el palo mientras que el Betis tenía tímidas oportunidades desde el saque de esquina, pero los servicios de Sosa eran rechazados por la defensa amarilla.

Las visitantes no encontraban a una de sus jugadoras diferenciales, Asantewaa, que solo tuvo una ocasión que mandó por encima del travesaño (min. 37). Nada más reanudarse el juego, Babajide, que entró por Matilde, aprovechó el primer balón que tocó para correr por la izquierda y centrar para Montilla, que no falló. Mieres sacó una gran mano para despejar un cabezazo medido de Sheila y en la siguiente jugada Montilla no se lo pensó y marcó el segundo con un chut lejano aprovechando que De Toro estaba adelantada.

Superadas

El Villarreal se descompuso y el Betis se quedó cerca de marcar el tercero, pero la portera del conjunto de la Plana Baixa atrapó el lanzamiento de Sosa. El Submarino tuvo dos ocasiones para recortar distancias, pero el tiro de Belén salió ligeramente desviado y Perea evitó el gol de Sheila. Cuando más cerca del gol estaban las vila-realenses, Sosa cerró la victoria bética con un gran gol por toda la escuadra en el 82.