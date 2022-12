Quique Setién se encuentra ya en el tramo final de un periodo de preparación que se ha calificado como una pretemporada para asimilar sus nuevas ideas, diferentes en matices a las de Emery. Con perfil bajo y tratando siempre de alejarse de los rumores y polémicas externas, analizó los últimos días previos al regreso a la competición, primero en la Copa y luego en LaLiga, ante el Guijuelo y Valencia CF, respectivamente. Las emociones fuertes regresan al Villarreal después de mes y medio de parón por la cita de Qatar.

La pretemporada de Setién por el Mundial

“Esta especie de pretemporada nos vino bien y los partidos que estamos jugando todavía mejor porque, independientemente del resultado, lo que nos interesa es asimilar los cambios y conceptos que estamos introduciendo en la dinámica del equipo. Estamos trabajando y tratando de entender y coordinar ciertos movimientos que nos permitan ser más eficaces”.

La progresión en su idea

“Desde el primer partido que jugamos hasta ahora hemos mejorado bastante. Mejoramos cosas y mantuvimos otras, aunque existen aspectos en los que nos cuesta ser más constantes durante los 90 minutos. El rival es un factor importante y hemos tenido algunos que nos han comprometido mucho. Lo fundamental es que las cosas que intentamos proponer se vayan visualizando más y mejor sobre el terreno de juego”.

El debate sobre su estilo y el de España

“No merece la pena calentar a los agnósticos. La realidad es que yo tengo claras las cosas. De momento me siguen dando la oportunidad de seguir desarrollándolas. Habria que recordar las etapas que ha vivido el fútbol durante su historia. Es cierto que con todos los sistemas se puede ganar, pero lo importante es que lo que propongas puedas hacerlo de la mejor forma posible. Lo que me preocupa como seguidor de la Selección española, es mantener lo que nos hizo ganar. Cuando te estás jugando la clasificación en un solo partido, tiendes a especular un poco más. Cuando tu juegas una competición larga durante muchos partidos, no es importante recibir un gol por querer dar tu forma de jugar, porque probablemente acabes más ganando que perdiendo”.

Su visión de Chukwueze

“Samu es un futbolista desequilibrante, con un muy buen uno contra uno. Siempre atrae a muchos jugadores del rival. Nuestra idea es que, además de hacer daño en jugadas individuales, saquemos beneficio de otras acciones. Posee un potencial enorme y trataremos de exprimirlo. Todos los jugadores tienen cosas muy buenas y otras en las que mejorar”.

El foco en la zona del centro del campo

“El entendimiento de los jugadores en ciertas posiciones es el tipo de cosas que debemos trabajar más. En el centro del campo hay jugadores que estamos pidiéndoles algunos matices diferentes a los que ya estaban acostumbrados. Esta es la parcela en la que más trabajo debemos realizar para tratar de proponer lo que queremos con eficacia”.

El morbo del amistoso contra el Aston Vila de Emery

“Para mí el partido no tiene ningún morbo más allá de la importancia que tiene para nosotros. Es un partido que nos va a venir muy bien y que va a ser exigente, como los dos anteriores. Estos son amistosos que nos preparan bien porque nos trasladan a una situación real en la que nos podremos encontrar en partidos como el de Guijuelo, Valencia o Madrid”.

La importancia de Gerard Moreno

“Es un futbolista que interpreta bien el juego en su posición. Puede jugar de 9 de referencia, pero es un futbolista muy inteligente que sabe cuando estar en diversas zonas del campo. Lo importante es que sus movimientos, sean interpretados bien por sus compañeros para aprovechar los espacios que genera. Le veo en cualquier posición que vaya a jugar”.

Ajeno al ruido exterior

“A pesar del ruido que pueda haber fuera, me centro mucho en el trabajo que tengo que hacer y en las cosas que puedo controlar. Estoy contento con lo que ha hecho el equipo. Hay cosas que no se valoran desde fuera como se deberían valorar, pero yo sí porque lo vivo internamente y les damos mucho valor. Hay cosas que debemos mejorar y ser mucho mejores si queremos estar arriba. Siempre he sido de la creencia de que, si mejoras a los futbolistas de manera individual, mejoras el rendimiento del entrenador automáticamente”.