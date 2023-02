El Villarreal C ha caído derrotado este sábado en su visita al campo del Gandia con un solitario gol de Mauro Melo desde los once metros en el minuto 31, en una nueva jornada en Tercera Federación. Una mala primera parte dio paso a una segunda donde el segundo filial del Villarreal CF cambio la cara, pero no le dio para poder arrancar nada positivo de un campo propicio para ganar. Una lástima porque los muchachos de Jandro Castro lo intentaron de todas las formas posibles en la recta final.

El Gandía fue mejor en la primera parte. Tuvo mucha presencia en el área amarilla. Superada la media hora del encuentro la escuadra de la Safor se adelantó en el marcador por mediación de Mauro Melo desde los once metros. Un solitario gol que marcó el devenir del encuentro. En la segunda parte el Villarreal C dio un paso al frente. Arriesgó. Mejoró con los cambios. Iván Ramos primero, y minutos después Thiago Ojeda, se encontraron con la inspiración del partido local Compañ, evitando el empate. FICHA TÉCNICA: -1- GANDÍA: Compañ; Jordi César, Ayoze, Víctor Manuel, Berto (Seguí, min. 68), Mauro Merlo (Pablo Morgado, min. 60) (Igual, min. 88)), Álvaro López (Joaquín, min. 68), Winstanley (Salva Martí, min. 68), Mauro Lucero, José Carlos y Miñano. -0- VILLARREAL C: Rubén Gómez; Marcos Sánchez (Marco Moreno, min. 81), Antón (Richarch Franco, min. 46), Abraham del Moral, Hugo Pérez, Rubén Bonachera; Iván Ramos, Jon García, Dani Requena (Thiago Ojeda, min. 78), Dani Clavijo, Álex Jiménez; y Sergio Hinojosa (Facu, min. 67). GOL: 1-0. Min. 31. Mauro Melo (p). ÁRBITRO: Jonathan González Peris (Valencia). Amonestó a los locales Compañ, Óscar Berto, Morgado y Joaquín; y a los visitantes Rubén Gómez, Abraham, Jon García y Álex Jiménez. CAMPO: Rois de Corella. ENTRADA: 200 espectadores.