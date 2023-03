Prudente en la derrota y en la victoria. Quique Setién, entrenador del Villarreal, destacó el gran partido de los suyos en Almería, y sobre todo, la paciencia para desarbolar el entramado defensivo del cuadro local: "Hemos empezado bastante precipitados e indecisos pero lo teníamos controlado. La segunda parte ha sido un monólogo y han llegado los dos goles... que podrían haber sido más", relató sobre el partido.

Sin perder la cabeza

Aprendiendo la lección de los últimos partidos a domicilio ante el Elche y Mallorca, el Submarino minimizó los errores, aspecto que ensalzó el técnico: "Esto lo tratamos de hablar y comentar, que cuando no se puede llegar arriba tampoco hay que precipitarse y cometer errores. A veces hay jugadores que no tienen esa paciencia y quieren acabar las jugadas muy rápidas. Para mi es una situación que tenemos que seguir trabajando para acabar los niveles de hoy. Hemos esperado los momentos que han aparecido. Estoy contento porque el bagaje en cuanto a la eficacia ha sido alto. Hemos generado y hemos concedido relativamente poco".

La tranquilidad, clave

"Esto son rachas, esto son circunstancias que a mi no me alteran demasiado. Ni me ponen eufórico cuando ganas dos, ni muy mal cuando pierdes cuatro. Hay que mantener la tranquilidad. En muchos de esos partidos que perdimos hicimos cosas bien y no pudimos marcar, ahora van dos victorias y las dos merecidas, pero esto cambia de la noche a la mañana. Lo que tenemos que hacer es ver el futuro con optimismo, lo que si marca la diferencia es el estado de ánimo y la confianza, esto es fundamental".

Sobre el Almería

"Todos los partidos son diferentes. He visto muchos partidos del Almería. En partidos ha generado más, hoy creo que en el nivel que hemos estado le ha impedido hacer esas cosas. Hemos analizado el partido ante el Barcelona, ante la Real Sociedad y mucho nosotros. Hemos tratado de buscar donde le podemos hacer daño para evitar sus contras, porque ahí hacen daño"

Recupera efectivos

"La recuperación de jugadores importantes como Gerard, Lo Celso, Pedraza, y pronto estará Jackson. Esto genera un estimulo en la plantilla. Ahora hay una competitividad alta, todos quieren jugar y es un estímulo enrome para el potencial de la plantilla que seguro nos va a ayudar".

Elogios a Samu

"Sí, Samu ha hecho un gran partido. En la primera parte quizá ha estado mas impreciso pero luego es capaz de generar y de hacer daño porque atrae mucha gente en la gestión del balón. Luego ha dado un pase extraordinario a Gerard que ha acabado en gol".

Mente en la Conference

"Sin duda va a ser un partido emocionante ante el Betis porque los dos pretendemos lo mismo, está claro. Jugamos en nuestra casa, esto es el domingo, pero todavía nos falta el partido de Bélgica, el Anderlecht que hay que prepararlo bien y progresar también en esta competición.