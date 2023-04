El pasado sábado, a la conclusión del choque en el Santiago Bernabéu que concluyó con una épica remontad del Villarreal, uno de los jugadores del Real Madrid, Fede Valverde, se dirigió al autobús de los futbolistas del Submarino para propinar un puñetazo a Álex Baena. El futbolista del Submarino presentó una denuncia en comisaría y el caso será investigado por el Comité Antiviolencia, que deberá decidir si el madridista debe ser sancionado.

El agredido denunció en redes sociales que está viviendo un calvario pese a ser la víctima del golpe, pero ante el silencio del agresor, Fede Valverde, desde su entorno se sigue deslizando que fueron unas palabras de Baena refiriéndose al hijo perdido por el madridista y su pareja, Mina Bonino, las que desencadenaron este episodio. "El daño que se le está haciendo a mi familia es irreparable e injustificable: amenazas, insultos e incluso mensajes privados deseando la muerte a mi familia", aseguraba el centrocampista del Villarreal.

Lejos de mostrar el más mínimo signo de arrepentimiento por parte de Fede Valverde, su pareja ha lanzado el siguiente mensaje: “Me quiero quedar callada, no quiero darle vueltas al tema, pero por favor. Después de todo lo que pasamos, que yo tenga que leer que nos aprovechamos de una desgracia me duele. Hay un Dios que todo lo ve, que sabe la realidad y estamos tranquilos, pero están abriendo una herida que ni siquiera está cerrada porque hasta que no nazca el bebé no voy a tener paz mental. Hay límites que no deben cruzarse, no todo vale en el fútbol. No todo vale en la vida”.

Hay límites. Y el límite llega hasta el dolor directo que pueda ocasionar alguien.

Y no soy vocera de nadie. Transmito MI dolor y si hay alguien que hoy no sale a hablar es porque no quiere revivir de nuevo lo que paso, y por el contrario, desea terminar con esto cuanto antes — Mina Bonino (@Minabonino) 10 de abril de 2023

Lo cierto es que Mina Bonino confirma que no fue hasta el 10 de febrero cuando supo que finalmente iba a perder el hijo que estaba esperando junto al futbolista del Real Madrid, pese a que el partido que enfrentaba al equipo de su pareja con el Villarreal en Copa del Rey, en el que presuntamente se produjo el encontronazo verbal entre ambos jugadores, se disputó el 19 de enero: “Imagínate desde los primeros días de enero hasta el 10 de febrero que llegaron los resultados concluyentes que yo esté en mi cama, acostada todos los días, gestando un bebé que NO SÉ SI VA A PODER NACER y mientras tanto, la vida siga. Imagínate mi cabeza y lo que tuve que soportar”.

Bonino lamenta, eso sí, la situación que está atravesando el jugador del Villareal pero asegura lo siguiente: "Nosotros jamás incitamos a la violencia en ningún momento. Lamento que se hayan recibido amenazas, las cuales yo también recibo pero está fuera del alcance de mis manos. Nunca conté en profundidad lo mal que lo había pasado esos dos meses de incertidumbre”.