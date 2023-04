Informe | El Villarreal se hace pequeño ante los 'pequeños'

Dice el tópico que «no hay rival pequeño», y parece que en el Villarreal CF de la presente temporada es una verdad aplastante. Cuando se han disputado ya 29 jornadas del ejercicio 2022/23, el Submarino no puede ocultar que se hace pequeño ante los pequeños, esos rivales menos pudientes que, sobre el papel, están en lo que se llama otra liga, es decir, que de inicio pelean por objetivos distintos a los del conjunto de la Plana Baixa, la mayoría por eludir el descenso y muy pocos en la lucha por Europa.

Son esos equipos de LaLiga con mucho menor presupuesto que el Villarreal, con plantillas más limitadas y con mucho menos potencial, y ante los que se cimentan los éxitos de la campaña, puesto que perder puntos ante ellos supone un lastre muy importante en el devenir de la temporada.

Los números

Tanto con Unai Emery como con Quique Setién, los números ante rivales de menor entidad no son nada alentadores. Si dividimos LaLiga en dos bloques de 10, en los duelos ante los equipos considerados pequeños los groguets han dejado escapar muchos puntos.

Hasta la fecha, 15 son los encuentros disputados frente a los Getafe, Elche, Cádiz, Almería y compañía, y aun restan cinco de aquí a final de campaña. De dichos hipotéticos 45 puntos, el Submarino ha dejado escapar casi la mitad, ya que no ha ganado 21 de dichos puntos, es decir, ha desperdiciado el 46,6%.

Los amarillos han ganado siete encuentros, han empatado tres y han perdido cinco, o lo que es lo mismo, no han salido vencedores en más de la mitad de partidos. Duras fueron las derrotas ante el Rayo en La Cerámica, las dos frente al Mallorca y las más dolorosas han sido ante el desahuciado Elche y la del pasado sábado en casa ante el Real Valladolid.

El bagaje es de 24 puntos de 45 posibles, lo que supone solo el 53,3% de éxito ante equipos que, sobre el papel, se tendría que haber sumado mucho más.

Se complican la vida en casa

Lo curioso del caso es que donde más le cuesta al Submarino es en el Estadio de La Cerámica (o en su defecto el Ciutat de València), donde ha perdido tres de esos cinco partidos ante rivales menos potentes. Rayo, Valladolid y Mallorca han sacado tajada, al igual que ni puntuar en Elche, un rival que solo ha ganado dos partidos en toda LaLiga. Sin duda, el Villarreal se hace pequeño ante los pequeños.

Setién ya lo advirtió y los jugadores son conscientes

Que al Villarreal se le atragantan los pequeños no es nuevo, el problema es que es un mal que se repite en las últimas temporadas y la situación no termina de corregirse. Y lo curioso es que los propios componentes del vestuario amarillo, cuerpo técnico incluido, son conscientes de ello.

«Sabemos que estos equipos nos comprometen. Lo hemos advertido y se lo hemos dicho a los futbolistas», dijo Setién ante de medirse al Valladolid.

«Ya hemos tenido varios varapalos con equipos más flojos, y la realidad es que cuesta mucho sacar los partidos adelante. Todos los equipos comprometen en el aspecto táctico. Lo que me preocupa es estar concentrado y hacer bien las cosas», añadió, haciendo referencia, sin nombrarlas, a las dolorosas derrotas ante Elche, Mallorca (2) y Rayo.

«A veces no es una cuestión de no salir mentalizados, a veces el rival que sale más fuerte, ya que también se juega mucho, por lo que sacar conjeturas solo por la situación o lugar que ocupan en la clasificación es el error. Estamos intentando meter en la cabeza de los jugadores que hay mucha igualdad y que los partidos son muy difíciles», añadió, aunque frente al Valladolid, no funcionó.