El fichaje de Lucas Boyé por el Villarreal se complica

Es una de las prioridades para reforzar la delantera del Villarreal. La dirección deportiva del club, como informó el periódico Mediterráneo, puso el ojo en Lucas Boyé como uno de sus objetivos para la temporada 2023/2024. El delantero del Elche (27 años) es un futbolista jugoso para varios equipos de LaLiga, más si cabe tras el descenso del cuadro ilicitano. Sin embargo, el guion ha dado un vuelco y su llegada al Submarino se tambalea.

La entidad amarilla, que está inmersa en un proceso de reajustar la masa salarial, se anticipó y aprovechó las situaciones de mercado de Santi Comesaña, Denis Suárez o Ben Brereton. Los tres jugadores, que acaban contrato con sus respectivos clubs, llegarán gratis el próximo mes de julio. En ese sondeo, el Villarreal se fijó en Lucas Boyé como una opción interesante para una parcela ofensiva que este curso ha contado con dificultades, en gran parte por las lesiones de Gerard Moreno, sumadas a las de José Luis Morales y Nicolas Jackson en varios tramos.

Contrato hasta 2026

El ariete ilicitano, que en un principio acababa contrato en 2024, entró en la agenda del conjunto amarillo como una nueva oportunidad de fichar a low cost. A ello se añadía la reducción de su cláusula, que pasa de 25 a los 15 millones tras el descenso del cuadro franjiverde a Segunda División. No en vano, la situación ha dado un vuelco de 180 grados, y la gran novedad es que es que amplió su contrato hasta junio del 2026, por lo que no le queda un año, si no tres.

El Elche juega con ventaja

Una renovación que da la vuelta a la tortilla y deja al Elche en posición de ventaja, ya que no tiene la necesidad de aceptar una venta a la baja ante el peligro de que abandone el club totalmente gratis en la siguiente campaña. En este contexto, el Elche tiene la bala de la cláusula de los 15 millones pero, según han apuntado en varias informaciones, podría empezar a negociar a partir de los ocho. No en vano, el Villarreal seguirá de cerca su situación y podría volver a la carga solicitando un cesión. Una posibilidad que podría cobrar sentido, si no llega a ningún acuerdo con los múltiples equipos que han llamado y llamarán a su puerta.

Múltiples interesados

Boyé tiene muchas novias en Primera y se antoja complicado pensar que jugará en la segunda categoría del fútbol español. El Sevilla es uno de los conjuntos que sigue detrás del argentino. El pasado verano ya intentó su fichaje, pero su oferta de 10 millones de euros (más un bonus de tres en variables) no fue aceptada. También el Getafe, que se postula con fuerza y ganaría enteros en caso de continuar José Bordalas, que ya lo quiso durante su estancia en el Valencia. Además, el Rayo Vallecano y el Cádiz se han unido a esta terna de equipos que van a batallar con todo por el futbolista de Santa Fe.

Un perfil diferente

Uno de los motivos por los que despertó el interés del Villarreal es por sus cualidades, opuestas a los atacantes que tiene en nómina. Un 9 puro y rematador que destaca por su capacidad para retener el balón y fijar a los centrales, así como por su poderío en el juego aéreo. Fuera del área es un dolor de muelas para los rivales y tiene un físico privilegiado para ganar duelos. Gran llegador, tiene capacidad para rematar con ambas piernas pese a no ser un goleador consagrado. Este curso ha anotado siete tantos y ha repartido dos asistencias.

Posibles salidas

El Villarreal, que contempla las posibles salidas de Samu Chukwueze y Nico Jackson, sigue peinando el mercado de atacantes en busca de nuevas gangas. En punta, Quique Setién cuenta con Gerard Moreno y el senegalés como referencias y con Ben Brereton y Morales como alternativas. Boyé, de momento, se aleja del Estadio de la Cerámica, pero el verano será largo.