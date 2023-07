Humilde y sonriente. Santi Comesaña es un tipo feliz que afronta un gran desafío en su carrera deportiva. El centrocampista, presentado este viernes como nuevo jugador del Villarreal, reconoció "que está ante un grandísimo reto y se siente muy orgulloso por unirse al Submarino: "Para mí es un salto en mi carrera, llevo muchos años en el Rayo y que el Villarreal me de esta oportunidad es muy importante, espero aprovecharla. Gracias al club", dijo en su primera invervención.

Estas han sido las mejores frases de Comesaña en su presentación

Sobre su llegada al Villarreal

"El Villarreal es uno de los clubs más potentes de España. El año pasado quedó quinto con opciones de Champions", "hasta que hiciste el regate a Pau y nos jodiste, intervino Fernando Roig Negueroles entre risas". Santi también asintió con un "hasta ese momento" y prosiguió: "Y ganó la Europa League hace poquito, es un club que igual no lleva tantos años, pero los que lleva son muy importantes. Para mí es una oportunidad enorme, está claro que el Rayo es un club humilde y es mi casa, pero el Villarreal es dar un salto de calidad y ver hasta donde puedo llegar", insistió.

¿Qué puede aportar?

Aportar el ser uno más del equipo, no me considero un jugador individualista, me considero un jugador de equipo. Para empezar aprender de todos mis compañeros, hay jugadores con muchísimo nivel aquí que llevan muchísimos años en la élite del fútbol. Lo primero es absorber todo lo bueno que tienen y mejorar. A partir de ahí ayudar al equipo en todo lo pueda y cuando el míster considere que puedo aportar algo al equipo lo aportaré".

¿Cómo se define?

"Un jugador, sobretodo estos últimos años con Andoni, de mucho recorrido. Defiendo, ataco, era lo que me pedía el míster. Estaba entre la zona del mediocentro defensivo y la del mediapunto, intentaba llegar al área y defender lo máximo posible. Un poco un jugador box to box como se dice en Inglaterra".

¿Pivote o interior en un 4-3-3?

He jugado en las dos posiciones. Con Andoni y con Míchel he jugado de pivote y de mediocentro. Donde el míster considere que pueda ayudar más al equipo, no tengo ninguna preferencia en ninguna de las dos posiciones.

¿Objetivos esta temporada?

"Yo visto desde fuera, cuando jugamos contra el Villarreal es que tiene un grandísimo equipo y que era muy difícil jugar contra ellos, el año pasado por cosas le acabamos ganando los dos partidos pero daba miedo enfrentarse a un equipo así. Visto desde fuera es un club con opciones a todo. En Liga intentó optar a la Champions y casi lo consigue. No suena descabellado que gane la Europa League porque ya la ganó, ni tampoco que llegue a meterse en Champions, porque hace muy poco estuvo en semifinales".

El overbooking en el centro del campo y su ilusión por jugar Europa

"La Europa League me hace mucha ilusión jugarla, nunca he jugado competición europea, para mi es algo nuevo todo, el club, la europa league, todo. Hay muchos centrocampistas pero intentaré ganarme mis minutos, si el míster considera que tengo que jugar bien, si no ayudaré todo lo que pueda".

¿Algún informador?

"Por Mario que conoce muy bien a Dani Parejo y Dani le dijo que me iban a recibir con los brazos abiertos"