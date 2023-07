Dos asuntos por resolver en el Villarreal: falta un portero y sobra un mediocentro

Son los deberes que le restan a la dirección deportiva del Villarreal en este agitado verano: fichar un portero titular y prescindir de un centrocampista para desatascar una sala de máquinas más que poblada. En ello trabajan Fernando Roig Negueroles y el director de fútbol Miguel Ángel Tema tras una movida semana en la que ha completado varios tareas pendientes. Alexander Sorloth y Matteo Gabbia han tachado con el bolígrafo la necesidad de reforzar la delantera y la zaga. Además de las salidas de Samu Chukwueze al Milan y Mojica al Osasuna. Dos más con el ok.

Sin embargo, a 15 días para que arranque la Liga EA Esports para el Submarino en el duelo ante el Betis en la Cerámica (13 de agosto, 19.30h), el Villarreal tiene que resolver los deberes que más dolor le cabeza le están provocando, especialmente el de la portería, donde tenían que decidir si seguir o no con la línea continuista.

¿Rulli? ¿Robert Sánchez?

La decisión es clara, reforzar la portería en vistas de una temporada de máxima exigencia. Los nombres que están sobre la mesa son Gerónimo Rulli y Robert Sánchez. El héroe de Gdansk quiere volver y estuvo reunido en Vila-real, pero la operación no parece sencilla, ya que el Ajax no va a poner la alfombra para su regreso. En ese contexto, un portero muy jugoso ha entrado en la agenda amarilla. Robert Sánchez, del Brighton e internacional con España, es una de las alternativa, pero no la única, porque hay un tercero en el radar.

Atasco en la medular

Ocho son los centrocampistas que el Villarreal tiene en nómina para tan solo tres puestos: Parejo, Denis Suárez, Comesaña, Coquelin, Capoue, Terrats, Baena y Trigueros. Una larga lista de jugones que deberá romperse por algún lado. Los tres que acaban de llegar son fijos. Baena y Parejo son indiscutibles, mientras Trigueros es un jugador de club. Por ello, solo restan dos opciones. La situación de Coquelin es compleja, ya que se está recuperando de su grave lesión de rodilla. En el caso de Capoue, el francés sigue demostrando que es una pieza muy útil. Dos posiciones y dos incógnitas por resolver.