Dani Parejo, por tercer día consecutivo, no ha entrenado este viernes con el resto de sus compañeros, no ha trabajado al mismo ritmo que los demás jugadores del Villarreal CF, lo que reduce mucho sus opciones de estar el lunes, a las nueve de la noche, en el estadio Nuevo Los Cármenes.

El centrocampistra madrileño, como miércoles y jueves, no ha estado en la dinámica del grupo. Se le ha podido ver salir al césped del campo de entrenamiento de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza en zapatillas para luego ejercitarse en el gimnasio. Todo hace indicar que no llegará a tiempo para el importante encuentro contra el Granada, si bien todavía faltan dos sesiones en una semana atípica, no solo porque el encuentro es que el cierra la jornada el lunes, sino porque el Villarreal viajará el mismo día de partido.

Pacheta cuenta con las bajas seguras de Yeremy Pino y Denis Suárez. Además, también está muy pendiente de la evolución de Juan Foyth y Alfonso Pedraza. Igualmente, Francis Coquelin acaba de salir de una lesión que le tiene sin jugar desde febrero.

Étienne Capoue y Gerard Moreno, que habían arrancado la semana trabajando aparte, sí están en situación de viajar a Granada.

En otro orden de cosas, Álex Baena regresará a la titularidad, después de haber cumplido las dos jornadas de sanción.

La ‘amenaza’ del entrenador burgalés

En caso de que el Submarino no vuelva con los tres puntos de Los Cármenes, el ahora técnico amarillo firmaría su peor racha sin ganar en Primera.

Desde el 2-1 al Almería del 16 de septiembre, en su debut como groguet, el Villarreal suma dos derrotas y tres empates, con cuatro goles a favor y seis en contra. Un registro que iguala la peor racha de Pacheta como entrenador en la máxima categoría, en los banquillos de Numancia, Huesca y Valladolid. Como local, Pacheta ha caído ante el Girona (1-2) y Las Palmas (1-2); empatando contra el Alavés (1-1), frente al Rayo en Vallecas (1-1) y en Getafe (0-0).

Ya le sucedió el pasado ejercicio en el banquillo del conjunto pucelano, repitiendo la mala experiencia de su estreno en Primera con los sorianos (temporada 2008/2009), además de afrontar un trance similar con los altoaragoneses, en el curso 2020/2021.