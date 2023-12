La previa | El tiempo apremia y el Villarreal B necesita el triunfo frente al Eibar

Cierra la jornada en LaLiga Hypermotion un Villarreal B-Eibar (20.30 horas), partido que cobra mucha importancia para el filial amarillo debido a que las plazas de descenso a la Primera Federación las tiene ahí, ante los morros. Y puede resultar angustioso tener que afrontar los encuentros desde esas plazas, pese a que queda un mundo por delante. Con una plantilla joven igual es peligroso, por la poca experiencia en transitar por ahí abajo, con los últimos de la final.

Llega a La Cerámica un Eibar venido de menos a más, con muchos dedos que le señalan como un gran favorito para lograr el ascenso, a pesar de no estar alejado de esa primera plaza de la tabla que los grandes anhelan. Hace poco vio truncada una espectacular racha de 10 jornadas sin perder: se la rompió el Real Oviedo en el Carlos Tartiere (2-1), pero en su último encuentro lo bordaron ante el Levante en Ipurua (3-1).

Ojo al rival

Atención a este equipo que tiene registros que asustan. En la faceta anotadora, por ejemplo. No había hecho 31 tantos en las primeras 17 jornadas desde que está en el fútbol profesional: es el conjunto más realizador de la categoría. Y en sus filas cuenta con hombres gol como es el caso de Jon Bautista (siete tantos), Ager Aketxe y Juan Diego Molina Stoichkov, con seis cada uno.

Por su parte, el Villarreal B es ese equipo capaz de lo mejor y de lo peor. Capaz de noquear al Tenerife o al Espanyol... o el de no aclararse ante el Racing de Santander, Mirandés o Sporting. Que hay muchas bajas es cierto, pero recursos y talento para hacer frente a esas ausencias, también. Así lo afirma públicamente su entrenador, que dice no quejarse de los contratiempos. Esta noche, el filial tendrá que dar una gran versión, si no quiere ser otra presa de la escuadra armera que dirige Joseba Etxeberria con buena mano.

Incógnitas

Es difícil saber con qué jugadores dispondrá el técnico Miguel Álvarez para esta nueva cita. Si los que últimamente van con el primer equipo estarán para esta cita, o tampoco. Y, luego, tampoco resulta fácil en las últimas jornadas acertar el once el preparador jienense, pues ha optado por hacer varios cambios de un partido al otro. Se supone que después del pésimo encuentro en Santander habrá caras nuevas en la formación de esta noche. Alberto del Moral y Hugo Pérez serán baja por lesión; y Carlos Romero (podría volver al filial), Adrià Altimira y Jorge Pascual siguen trabajando con el primer equipo.

Segundo precedente

El de esta noche será el segundo duelo entre estos dos equipos a lo largo de su historia. El primer tuvo lugar hace poco más de un año también en Segunda, aunque se disputó en el Mini Estadi: 2-2. Quique González adelantó a los armeros, Sergio Lozano y Pablo Iñiguez le dieron la vuelta al marcador... pero, en el 92’, Blanco Leschuk igualó.