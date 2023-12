Fernando Roig Negueroles, consejero delegado del Villarreal CF, resumió el sentir de la afición grogueta tras la anulación, en el último minuto del partido, del gol de Brereton Díaz que hubiese supuesto la victoria del Submarino en Sevilla. «Nos han robado claramente dos puntos», resumió Roig Negueroles.

El enfado era doble en la expedición grogueta por dos motivos: para empezar, «no era falta», y en caso de que lo fuera, la acción no pertenece al tipo de jugada que debería corregir el videoarbitraje. «Es incomprensible. El VAR es una herramienta para minimizar errores, no para maximizar errores. Está claro que es una jugada que chocan dos jugadores, que uno va en carrera y el otro intenta defender... No es una jugada clarísima ni flagrante que el árbitro se haya equivocado y el VAR le corrija, que es para lo que está», añadió el consejero delegado en las entrañas del Sánchez Pizjuán, una vez finalizado el partido.

Falta de valentía

Roig Negueroles lamentó la sucesión de malas decisiones que birló la victoria al Villarreal en Sevilla. Porque no solo fue el árbitro del VAR (Prieto Iglesias). También el árbitro de campo, Díaz de Mera, acató la llamada y anuló el gol tras verlo en el vídeo. «Está bien posicionado en el campo y debería haber tenido la personalidad para mantenerse, pero desde luego el culpable es el árbitro que está en el VAR», comentó. También denunció el «corporativismo» del gremio arbitral. «Una vez le llaman es muy difícil que un árbitro cambie de opinión. Parece que no quieren desautorizar al árbitro que lo está viendo en la tele», argumentó.

«Es indignante», reafirmó Roig Negueroles. «Primero que no es falta, y luego es que el VAR no tiene que entrar (en esa jugada) en la vida», insistió. El dirigente subrayó la conveniencia de que los encargados del videoarbitrajes sean especialistas. «Hay gente muy buena en el campo que a lo mejor no son tan buenos analizando en vídeo, y al revés», argumentó.

Este domingo le tocó al Villarreal, pero el problema es colectivo. «Cuando eres el perjudicado, obviamente estás indignado, pero es que esto es malo para el fútbol español. No podemos actuar esta forma. El VAR está para ayudar, no para perjudicar», comentó Roig Negueroles. El consejero delegado recordó acciones similares en esta misma temporada, con el Celta como perjudicado, también en los últimos minutos. «Son cosas en las que el VAR no tiene que entrar. Estamos dando una imagen muy pobre. Es solo para ocasiones manifiestas, para errores muy graves del árbitro», aseveró. En el caso del Villarreal en el partido de Sevilla, además, no es falta: «Golpea el defensa a nuestro jugador».

Te puede interesar: Primera División Villarreal CF | La redención de Morales

La importancia

El enfado del Villarreal es todavía más lógico porque se escaparon unos puntos clave en la recuperación que el equipo está teniendo de la mano de Marcelino García Toral. «Era una victoria muy importante», lamentó Roig Negueroles. «Es muy fácil desde Madrid, un tío, anular un gol con lo que nos estamos jugando todos», apuntó. «No lo están aplicando bien», indicó, en referencia al VAR en la Liga española.