El Juvenil A del Villarreal ya ha empezado su particular proyecto Endavant Igualtat 23/24. Durante la presente temporada, los jóvenes talentos del conjunto Sub-19 del Submarino convivirán con los usuarios de la Fundación Aspropace, que sufren parálisis cerebral.

Y en el día en el que los miembros de ambas partes se presentaban e iniciaban juntos este camino, qué mejor que hacerlo en la casa de todos los groguets. «Ha sido una primera toma de contacto con el equipo con el que vamos a hacer este año el proyecto Endavant. Hemos hecho un tour por el estadio y hemos visto las distintas zonas y nos hemos ido conociendo con los jugadores», explica el monitor de ocio de la Fundación Aspropace, Humberto González, a lo que el entrenador del Juvenil A de la Cantera Grogueta, Mario Bárcena añade que «decidimos que fuese un tour por el estadio porque había que transportar a muchas personas y aquí tenemos la facilidad de movernos bien».

A pesar de que el primer encuentro oficial fue este, Bárcena admite una reunión previa en la que los miembros del Submarino se informaron acerca del tipo de fundación que es Aspropace y su casuística: «Es la primera toma de contacto a nivel social. Ya tuvimos una previa en la Ciudad Deportiva porque era la primera vez que gran parte de la plantilla y el cuerpo técnico teníamos contacto con personas con parálisis cerebral. Vinieron tres trabajadores y dos usuarios a enseñarnos cómo relacionarnos e interactuar con ellos».

Numerosas actividades

Las distintas actividades en las que convivirán el Villarreal y Aspropace tienen un efecto muy positivo para ambas partes. El responsable de la fundación lo califica como «muy enriquecedor» y alega las relaciones personales que se crean como una gran ventaja: «Son personas jóvenes que van con otra energía, conocemos a personas distintas y nos relacionamos de forma diferente».

De esta misma manera, lo ven los futbolistas del combinado groguet. «Llevo aquí seis años y todos, excepto el del covid, he estado en el proyecto Endavant. Nos aporta salir de la residencia, conocer la realidad de este mundo, que no es todo maravilloso. Nos enriquece mucho», confiesa Unai Rodríguez. Su compañero Celso Bermejo coincide en este aspecto: «Somos unos privilegiados porque por el simple hecho de poder depender de nosotros mismos. Nos hace ver la realidad de la vida. El fútbol te hace tener muchos valores y ver que no es todo de color de rosa».

Y es que las jóvenes promesas de la entidad amarilla suelen destacar, además de por sus cualidades futbolísticas, por su madurez fuera de los terrenos de juego, tal y como deja entrever el técnico cántabro del Juvenil: «Cuando ves la edad que tienen los chicos y cómo de difícil puede ser para ellos, necesitamos una primera explicación para sentar unas bases y que tomasen consciencia de cómo tratar con ellos, pero te sorprenden para bien. Este es mi quinto año en Endavant con gente de distintas edades, infantiles, cadetes y juveniles y los chicos siempre han estado de 10.».

Otra manera de ver la vida

Los jugadores y entrenadores de la Cantera Grogueta siempre hablan de que esta rama de Endavant es muy beneficiosa porque les obliga a ver otras realidades. González dice lo que aporta Aspropace: «Aportamos nuestra experiencia y que conozcan que, dentro de la misma ciudad, porque estamos en Castellón, pero venimos mucho a Vila-real, hay personas con muchas realidades». «Este proyecto Endavant busca esa relación con el entorno, ver esas realidades fuera de la burbuja del fútbol y relacionarnos con la comunidad del Villarreal, que es la que lo mantiene vivo», añade Bárcena, entrenador de estos jóvenes jugadores.