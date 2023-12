En un abrir y cerrar de ojos el Villarreal B se ha plantado en mitad del recorrido. Las 21 primeras jornadas del campeonato liguero en LaLiga Hypermotion, sobre un total de 42. Una travesía complicada en una categoría muy exigente para todos los equipos que no permite el menor de los descuidos. A partir del 14 de enero de 2024 arrancará la segunda vuelta será cuando empiece la cuenta atrás con el primer encuentro en el campo de un equipo en apuros como el Cartagena.

Con 24 puntos en el casillero, tras seis triunfos, seis empates y nueve derrotas, en cuanto a la puntuación está siendo un tanto inferior a la primera vuelta de la pasada campaña 2022/23 en la que el conjunto de Miguel Álvarez contabilizaba 28, tras siete triunfos, siete empates y otras siete derrotas. Con respecto a la plantilla la situación es diferente. El curso anterior se confió en el bloque que ascendió y en actual cuenta con 16 caras nuevas. Cuesta acoplar a chavales jóvenes y talentosos.

«Sumar 24 puntos a estas alturas de temporada, tal como la empezamos y todas las circunstancias que nos rodean, es para estar muy contentos», destacó el técnico Miguel Álvarez al hacer un balance de lo que ha sido esta primera vuelta del campeonato. «Te puedes ir de vacaciones con unas sensaciones feas a nivel futbolístico o como nos vamos nosotros que es con buenos resultados y buenas sensaciones de que este Villarreal B cada vez tiene más solidez en todas sus líneas», abundó.

Un equipo especial

Y es que no es la primera vez que lo dice, y no como excusa, de que «entrenar a un filial es muy difícil en una categoría profesional como es la Segunda; es muy complicado durante la semana entrenar con todo el equipo porque hay chicos que, trabajando a las órdenes del entrenador del primer equipo y para jugar, porque hay lesiones y gente nueva cada temporada. Y todo esto lo hemos sabido llevar todos los futbolistas y técnicos aportando su mejor versión».

El camino es largo: 42 jornadas. Ya se han disputado la mitad: 21. Y queda lo mejor. La segunda vuelta donde los equipos se refuerzan y van a por todas: unos a pelear por ascender (muchos) y otros muchos a esforzarse lo máximo posible para no descender. Es complicado ascender a LaLiga Hypermotion, pero aún lo es más consolidarse. Hace falta un buen proyecto en una categoría repleta de exPrimeras Divisiones.

Miguel Álvarez cree en su plantilla, esa que presenta 16 caras nuevas respecto a la de la pasada temporada. Se ha hecho un buen trabajo, costoso, pero acertado, moldeando a los jóvenes futbolistas para que se acoplen bien a esta categoría. «Los chicos lo están haciendo fenomenal y somos todos conscientes de que tendremos el premio a final de temporada, pero para ello tienen que ser solidarios y poco anárquicos, hay que respetar mucho a todos los equipos y deben entender que el fútbol profesional tiene una exigencia muy grande. Estamos en el buen camino», sentenció el técnico.

De vuelta

El filial amarillo regresará a los entrenamientos este jueves, a pesar de que no volverá a la competición hasta mediados de enero. Ese día será cuando regresen al trabajo los dos filiales y también juvenil A que empezará a preparar su compromiso de la Copa del Rey. Y, además, hay que estar atentos a los posibles movimientos que se puedan producir en la plantilla del Villarreal B a partir del 2 de enero cuando se abra el mercado de fichajes. Todo apunta a que habrá varios movimientos. Entradas y salidas.