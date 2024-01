Hay formas y formas de ganar y también hay formas y formas de perder. El Villarreal B perdió por segunda jornada consecutiva, pero mostrándose como un equipo más serio, más compacto. Fue derrotado por un Espanyol que salió beneficiado en el minuto 29 con un penalti más que dudoso que le valió ponerse 2-0. El filial recortó la diferencia antes del descanso, y en la segunda parte le faltó más intensidad para haber logrado empatar, porque los vila-realenses merecieron algo más.

Miguel Álvarez no se complicó la vida y retocó lo mínimo posible el once titular presentado en el Stage Front Stadium respecto al que salió goleado de Cartagena siete días atrás. Obligados los dos cambios: en la portería Miguel Morro reemplazó a Íker Álvarez y en el eje de la zaga el joven Antonio Espigares suplió a Stefan Lekovic. Ambos citados con el primer equipo, aunque no jugaron frente al Mallorca.

Con todo ello, y con un Espanyol obligado a ganar tras cinco jornadas sin celebrar una victoria, el encuentro arrancó con amplia posesión de balón para el equipo blanquiazul. Mucha posesión, pero escasas ocasiones claras de gol en el arranque. El Villarreal B estuvo bien plantado en el rectángulo de juego, moviendo bien el balón, y sin excesivas prisas.

El primero

Superado el primer cuarto de partido, llegó el 1-0 obra del danés Martin Braithwaite. Primer tiro a portería y primer gol. Zurdazo fuerte al que nada pudo hacer Miguel Morro, que tocó y desvió el balón. A remar contra corriente con el marcador en contra. Durante unos minutos el equipo de la Plana se puso a tocar el balón, pero sin morder arriba.

Y como a perro flaco todo son pulgas, el colegiado murciano en el minuto 29 señaló un muy riguroso penalti por presunto derribo de Antonio Espigares a Pere Milla que Martin Braithwaite no perdonó e hizo subir el 2-0. Ese gol fue contestado por el tanto del filial. Gran pase de Ontiveros a Álex Forés y el joven ariete valenciano no erró. Su décimo gol. El 2-1 en el minuto 38. El descanso llegó con el filial insistiendo.

Sin cambios

Nadie hizo cambios en el descanso. El Espanyol salió a verlas venir y la escuadra vila-realense apretó mucho ante un rival que jugó muchos minutos con juego, con errores atrás no aprovechados por los chavales de Miguel Álvarez. Se jugó más en el campo del conjunto catalán, pero las ocasiones de gol escasearon. No había conexión con los atacantes amarillos.

En los últimos minutos el balón fue para el Villarreal B. El Espanyol sufrió porque no tuvo el balón en su posesión. Los minutos fueron pasaron y la segunda derrota consecutiva se consumó. Una penal.

Ficha Técnica:

-2- Espanyol: Pacheco; El Hilali (Óscar Gil, min. 64), Sergi Gómez, Calero, Brian Oliván; Javi Puado, Álvaro Aguado (Keidi Bare, min. 72), Pol Lozano (Grajero, min. 85), Edu Expósito (Salvi Sánchez, min. 64); Braithwaith y Pere Milla (Keita Balde, min. 72).

-1- Villarreal B: Miguel Morro; Lanchi (Marcos, min. 89), Antonio Espigares, Pablo Iñiguez, Dani Tasende; Rodrigo (Requena, min. 81), Carlo Adriano (Ferrari, min. 81), Alberto del Moral (Gelardo, min. 89), Javi Ontiveros; Álex Forés y Jorge Pascual (Collado, min. 55).

Goles: 1-0. Min. 16: Martin Braithwaite. 2-0. Min. 29: Martin Braithwaite (p). 2-1. Min. 38: Álex Forés.

Árbitro: Rafael Sánchez López (Murcia). Amonestó a los locales El Hilali y Calero; y a los visitantes Jorge Pascual y Lanchi.

Campo: Stage Front Stadium.

Entrada: 18.249 espectadores.