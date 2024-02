Satisfecho por ayudar al equipo a nivel personal con el gol del empate, pero un tanto contrariado por no culminarlo con un triunfo en Mendizorroza. Jorge Cuenca, que jugó de lateral izquierdo, aseguró que está a dispuesto a jugar donde Marcelino le pida: «El lateral no es mi posición, pero estoy aquí para lo que exija el míster y voy a dar el máximo donde me toque», apuntó el madrileño.

«Ayudar al equipo con un gol siempre es agradable pero veníamos a ganar, queríamos los tres puntos pero hay que seguir en esta línea de solidez», prosiguió. Respecto a la situación del Villarreal, Cuenca es optimista y considera que merecieron más: «Llevamos cuatro sin perder, pero es cierto que podríamos haber sumado más victorias. Estamos en el camino correcto, ganando confianza y mejorando en lo mental, este era un estadio complicado» Una mejoría sustentada, pare el central zurdo, en el crecimiento a nivel defensivo: «Creo que todo partía de la solidez, de ser un bloque y defender todos juntos, ahora lo estamos consiguiendo». A su vez, resaltó «que tuvo mucha comunicación con Yerson Mosquera en su debut como titular» y ya piensa en el duelo del próximo viernes en La Cerámica ante el Getafe: "Va a ser otra guerra», finalizó el goleador groguet ante el Alavés.