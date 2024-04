Entrevista a Yerson Mosquera: "Me gustaría seguir en el Villarreal, los clubs ya lo saben"

De primeras es tímido, pero conforme va cogiendo confianza se suelta y sale el caribeño que lleva dentro. Risueño, sensato y feliz, esa felicidad que le delata como un niño grande, con su dosis de picardía, bailongo porque lo lleva en la sangre y con muchas ganas de aprender y hambre de éxito.

Yerson Mosquera (Apartadó, Colombia 02/05/2001) vive a sus 22 años la oportunidad que todo chico del otro lado del charco soñaría: triunfar en un equipo de élite de la Primera División española. Cedido por el Wolverhampton Wanderers inglés, el club que tiene sus derechos y que lo fichó en 2021 como potencial central titular de la Premier League, el central internacional absoluto por la selección Tricolor (la Tri), ha encontrado su lugar al máximo nivel en un Villarreal CF en el que se ha adaptado a la perfección.

El joven zaguero atendió a Mediterráneo en la sala VIP de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza, donde analizó pasado, presente y futuro en su carrera, destacando que le encantaría seguir en el submarino, o de nuevo a préstamo e incluso como traspasado, circunstancia que ya conocen tanto el Wolves como los groguets.

Yerson Mosquera, defensa colombiano del Villarreal CF, atendió a 'Mediterráneo' en la sala VIP de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza. / David García

-Un caribeño en el corazón de Inglaterra y en el gélido Ohio estadounidense... no cuadra.

-Jajaja (risas). Es el fútbol. Tenía 19 años y me vieron con la selección sub-20 y el Wolverhampton apostó por mí (pagó 5,2 millones de euros en 2021 al Atlético Nacional de Medellín). Ya jugaba en Primera División de mi país y había jugado en la Copa Libertadores y Copa Sudamericana (los equivalentes respectivamente a la Champions y la Europa League). Es el sueño que persigue cualquier chico de Colombia y de mi edad. Cierto es que los climas son muy diferentes, pero en el fútbol te adaptas, solo se habla un idioma. Tras año y medio en Inglaterra se decidió cederme al Cincinnati FC (en Ohio, el corazón de EEUU), donde también hacía mucho frío y los días se hacían muy largos. Pero las cosas me fueron realmente bien en lo colectivo y en lo personal. Y el pasado enero surgió la opción del Villarreal, club top en liga top, no podía decir que no.

David García

-¿Le hacía falta el cambio?

-Sí. Aquí todo se asemeja más a mi país, desde el idioma, al clima o el carácter de la gente. Como en el Wolves no iba a ser titular al regresar de EEUU hablamos con el club de buscar un equipo en el que pudiera competir por el puesto. Tuve varias ofertas, pero la que más me sedujo fue la del Villarreal. El nombre que tiene el club, su historia y el ir a jugar a una de las dos mejores ligas del mundo... todo corría a mi favor. Además necesitaba tener minutos para coger confianza. Mi plan era potencializarme como jugador en un club grande y adquirir experiencia.

Yerson Mosquera, defensa del Villarreal CF, durante la entrevista con 'Mediterráneo'. / David García

-¿Tras una grave lesión, le vino bien la experiencia en EEUU?

-Ciertamente sí. Estuve en el ejercicio 2021/22 siete meses lesionado, y en el año natural 2023 estuvo cedido en el Cincinnati, club con el que ganamos la liga regular y perdimos en la final de conferencia, que sería como la semifinales. Además, fui distinguido con un premio individual. Tras la mencionada lesión en Inglaterra necesitaba reinventarme y en la MLS encontré la regularidad que precisaba y recuperé la forma.

-¿Lo pasó mal con la lesión en Inglaterra, allí solo con 20 años?

-Mucho. Pero el fútbol tiene esas cosas. En Inglaterra estaba solo porque se necesitaba visa y mi familia no podía venir, y solo tenía 20 años. Fue un momento muy duro, especialmente en lo anímico, pero son cosas que te hacen más fuerte y te ayudan a crecer. Tuve la fortuna de que compañeros en el Wolverhampton como el mexicano Raúl Jiménez, el portugués ex del Barça Nelson Semedo y los españoles Jonny Oto y Adama Traoré me ayudaron muchísimo. Especialmente Adama me acogió en lo deportivo y en lo personal.

-Por ello le sirvió la experiencia en EEUU. ¿Qué tal el nivel de la Major League Soccer?

-La verdad es que la Liga de Estados Unidos, la MLS, tiene más nivel de lo que la gente cree. Hay muy buenos futbolistas, técnicos y potentes, no es la Premier League o LaLiga, pero se juega a alta intensidad y tiene muy buenos futbolistas, la mayoría internacionales de países americanos y cada vez más europeos.

Yerson Mosquera, defensa del Villarreal CF, durante la entrevista con 'Mediterráneo'. / David García

-Pero LaLiga es LaLiga...

-Por supuesto, esto es otro nivel, el máximo nivel. Tenía muy claro que este era un gran paso para seguir creciendo en mi carrera. Estoy sorprendido del nivel de todos mis compañeros en los entrenamientos y de los rivales en los partidos. Solo la Premier se parece.

-Se ha adaptado muy rápido al Villarreal CF. ¿Lo esperaba?

-Es imposible no adaptarse rápido aquí (sonríe). En el Villarreal todo son facilidades, el club se implica mucho y lo convierte todo en más sencillo. Además, tenemos un gran entrenador y una plantilla espectacular. Estoy viviendo una experiencia muy bonita, aprendiendo y creciendo.

-Además, ha rendido muy rápido.

-Desde el debut ante el Barcelona todo ha ido deprisa y a más. Todo el mundo me está ayudando, el vestuario es muy sano y el entrenador desde el primer día me está enseñando a mejorar muchas cosas a nivel defensivo y ofensivo.

-Vista su adaptación y rendimiento, ¿te gustaría seguir aquí?

-No me cierro las puertas a seguir, la verdad. Yo tengo muy claro lo que quiero. Se lo he comentado a muchas personas, a los clubs también, aquí estoy muy a gusto, la gente me ha recibido muy bien, el club también, y si se da la oportunidad de venirme aquí, estaré encantado de venir. Me han abierto las puertas aquí y este es un club muy especial que te brinda todas las condiciones para crecer.

Yerson Mosquera, defensa del Villarreal CF, firma un autógrafo a la madre de un jugador de la cantera tras la entrevista. / David García

-Si ambos clubs quisieran negociar una cesión e incluso salir traspasado al Villarreal, tú estarías encantado. ¿Cierto?

-Sí. No me cierro la puerta la verdad. El Villarreal es un club grande el cual tiene un buen recorrido en cuanto a grandes jugadores y en torneos internacionales. Seguir en este club me vendría muy bien para tener cantidad de partidos acá y sumar en mi carrera. Yo, la verdad, quisiera quedarme, no tengo ningún problema en decirlo, se lo he expresado al club (Villarreal), en Inglaterra (Wolves) también les he dicho que mi intención es tener la oportunidad de quedarme. Pero esto es fútbol y nadie sabe lo que podrá pasar. Puede que se dé o que no se dé. Son cosas que a uno se le salen de las manos. Lo importante es haberlo intentado y quedarte con la satisfacción de que pudiste hacer las cosas bien en este club y salir por la puerta grande.

-Hablando de intentarlo... ¿Soñamos con ir a Europa?

Por supuesto. Vamos a pelear por Europa hasta el final, ahora que la séptima plaza tiene premio. La derrota ante el Atlético es parte del fútbol. Nos quedan ocho finales y el objetivo es el ganar el mayor número de partidos posibles y clasificarnos para Europa.

