Athletic-Villarreal | Sergio Navarro, la dirección de Lezama tiene sello en la Vall

A caballo entre Logroño, donde en la matinal de este sábado jugó el juvenil, y Basauri, done hizo lo propio el CD Basconia, el tercer equipo que milita en Tercera RFEF, Sergio Navarro saca un hueco en su agenda para recibir a Mediterráneo en las modernas y coquetas instalaciones de Lezama, la Ciudad Deportiva del Athletic Club de Bilbao, un centro de alto rendimiento de máximo nivel, a la altura de clubs como el Real Madrid, Barcelona y el propio Villarreal CF.

El exjugador y ahora entrenador valldeuxense nacido en Huelva, por aquello que es hijo del exfutbolista profesional de la Vall d’Uixó Lamberto Navarro (jugaba en el Recreativo de Huelva cuando nació Sergio), es desde junio del 2022, cuando Jon Uriarte asumió la presidencia del Athletic Club de Bilbao, el director de Lezama, es decir, el máximo responsable de la cantera de uno de los clubs más históricos del fútbol español.

En su segunda campaña en la entidad rojiblanca, ya con su sello totalmente implantado, ya que en su primer año tuvieron muchas situaciones heredadas de la anterior gestión, Sergio Navarro está cosechando éxitos con una buena campaña de sus juveniles y los más que probables ascensos del Bilbao Athletic a Primera RFEF y el citado Basconia, que peleará por subir a Segunda RFEF.

Sergio Navarro con la camiseta del Athletic Club, a la derecha. / ATHLETIC CLUB

Raíces provinciales en Lezama

La cabeza pensante de la cantera de los Cachorros tiene a Mikel González al frente como director de fútbol del Athletic Club, mientras que en diferentes departamentos del club y de Lezama, Navarro cuenta con otros cuatro profesionales que, al igual que él, que fue en su día Director de Medotología del Villarreal CF, han trabajado en la entidad amarilla.

El ondense Edu Morelló es el jefe del Departamento de Psicología del Athletic Club; y otros tres forasteros estuvieron muchos años en Miralcamp y ahora conviven en Lezama: Julio Salinas, de Barbastro, es uno de los miembros de la secretaría técnica rojiblanca, Marcos Merino, de Santander, es uno de los entrenadores de categorías sub-15 y sub-14, y Carlos Renau, también de Barbastro, es uno de los técnicos de nivel sub-13.

Sorprendido y agradecido

La llegada de Sergio Navarro es bien curiosa. «Fue una sorpresa, de esas que te da el fútbol. Yo estaba literalmente haciendo una paella con mi mujer y recibí una llamada de un número desconocido. Era un miembro de la candidatura de Jon Uriarte, me dijo que encajaba en el perfil e hicimos primero una videollamada», expone.

«Fue todo muy rápido, al día siguiente me marché a Bilbao y estuvimos diez horas reunidos y lo dejamos todo zanjado», explica con asombro, para luego añadir que «yo pertenecía al cuerpo técnico de Paco López en el Levante, ya habíamos terminado allí y vi una gran oportunidad, de las que no puedes desaprovechar».

Sergio Navarrro, Director de Lezama. / ATHLETIC CLUB

Un amplio currículo

Sergio Navarro, además de Director de Metodología tres temporadas en el Villarreal CF (2014-2017), ostentó el mismo cargo previamente en el Rubin Kazan de Rusia dos temporadas y media (2011 al 2013), con el que ganó la Russian Premier League y jugó tanto Champions como Europa League, siendo también miembro del cuerpo técnico del entrenador del primer equipo, el mítico Kurban Berdyev.

El valldeuxense recaló en Rusia tras haber sido coordinador de fútbol 11 del CD Castellón (2004 al 2007) y entrenador del juvenil albinegro (2008 al 2011). Y más recientemente, tras su etapa en el Submarino, fue primer entrenador del Karpaty Lviv (2017) y formó parte del cuerpo técnico de Paco López en el Levante UD cuatro temporadas (2018 al 2022).

Una cantera ‘top’

Navarro ya contaba con experiencia en canteras de máximo nivel como las del Villarreal y Rubin Kazan, aunque la del Athletic Club no se le queda a la zaga. «El nivel que hay aquí es espectacular, tanto de futbolistas como de profesionales en todos los estamentos y parcelas del club», reconoce, añadiendo que «aquí se trabaja muchísimo y el nivel de compromiso es máximo debido al sentimiento de pertenencia que siente cualquiera que trabaja aquí. Aquí el sueño de todos el mundo es jugar o en el Athletic, no en el Madrid, Barça o PSG. Estoy rodeado al 100% de profesionales al máximo nivel y ello facilita mucho el trabajo».

Su primera campaña no fue sencilla, con situaciones heredadas y alguna toma de decisión errónea admitida por ellos mismos, algo que derivó en el descenso del Bilbao Athletic, que está a punto de volver a Primera RFEF: «El equipo era muy joven y eso lo pagamos, pero el trabajo realizado fue muy bueno y salieron futbolistas como Unai Gómez y Adu Ares, ahora en el primer equipo».

«A partir de ahí, comenzamos a establecer patrones, distintas conductas y mucho trabajo, y ahora todas las categorías están rindiendo y estamos muy contentos», argumenta Sergio Navarro quien, además del apoyo de Mikel González obtuvo mucho respaldo de Ernesto Valverde, el entrenador del primer equipo.

«Con él siempre hubo buena sintonía al enfrentarnos con Paco López en el Levante ante su Barça de Messi. Incluso ambos técnicos coincidieron uno en el Valencia (Valverde) y otro en el Mestalla (López). Ernesto nos lo puso muy fácil y así se trabaja mejor», recalca.

El Villarreal, su «casa»

El de hoy será un partido especial para Sergio, que no se pronunció con respecto al caso Oyono. «Considero al Villarreal como mi casa, he jugado allí y he trabajado en la cantera muy a gusto. En mi caso, echo en falta a Llaneza, que siempre fue alguien especial. Es un club al que quiero y le deseo todo lo mejor, ya que me siento parte de él y tengo buena relación con sus dirigentes», dijo, reconociendo que «la llegada de Marcelino le ha dado otro nivel al equipo y ojalá sirva para llegar a Europa», finalizó.