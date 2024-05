Álex Forés, lesionado de gravedad del Villarreal B: "Fastidia, pero sé que saldré adelante"

Álex Forés, delantero del Villarreal B, que el domingo en Lezama una dura entrada de un rival le fracturó la tibia de su pierna derecha, sin que el colegiado señalase falta ni el VAR avisase al árbitro de la durísima entrada que le realizó Josep Gayà, futbolista del Amorebieta en el minuto 30, ha asumido ya la grave lesión y ha reconocido en sus redes sociales que «me veréis disfrutar en el campo de nuevo y dar alegrías».

Reconoce que no sabía cómo empezar su mensaje a compañeros y aficionados del Villarreal, «pero me apetecía escribir estas líneas». La vida le ha golpeado en estos momentos más importantes de su carrera: titular en el filial amarillo y con una magnífica tarjeta de visita: 17 goles, ninguno de ellos desde el punto de penalti. «Han sido unos días muy duros para mi familia y para mí. Pero he pasado antes por esto y sé que saldré adelante», asegura.

Otras reacciones

La entrada del futbolista del Amorebieta fue muy dura y las imágenes que dejó de Álex Forés llorando del dolor fueron estremecedoras. Su compañero y capitán Pablo Iñiguez, que también se lesionó en ese partido en Lezama, también fue claro en sus redes sociales: «Mientras Alex se moría del dolor, el señor colegiado Daniel Trujillo Suárez me comentó que había tocado balón y apenas rozó a mi compañero. Tiene la tibia fracturada. No señaló ni siquiera falta. Me faltan calificativos para la actuación arbitral, VAR incluido».

En el caso de Álex Forés, para el que la temporada ha llegado a su fin y el que le hizo esa entrada ha quedado impune, al igual que el colegiado canario, le espera una larga recuperación antes de volver a pisar un terreno de juego.