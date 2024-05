Villarreal | Roig: «Me gustaría ampliar el museo en títulos, sí, en plural»

Acaba de ser presentado, aún no ha abierto sus puertas al público (este viernes,, 24 de mayo del 2024), pero Fernando Roig ya visualiza una ampliación del museo Inmersión Villarreal. «Me gustaría ampliarlo en títulos, sí, en plural», declaró después de haberlo recorrido ya en varias ocasiones y haber recordado y haberse emocionado: el eterno José Manuel Llaneza, el penalti de Riquelme contra el Arsenal y el ganador de Rulli ante el Manchester United...

La perspectiva de Roig

«Estoy contento con el resultado final: era lo que queríamos, mostrar la historia del Villarreal, pero también de Vila-real, porque el club es un punto y aparte en la historia de la ciudad», introdujo. «La gente, los que sientan los colores del Villarreal, lo va a disfrutar», reforzó el presidente, que también destacó: «Va a ser el museo más visitado de Vila-real, van a pasar los niños, las escuelas...».

«Hemos hecho un gran museo», corroboró. «Me ha gustado que es interactivo y que esté cambiando continuamente: puedes cantar tú en el himno y aparecer inmediatamente», destacó.

A su juicio, lo que más le emocionó, fue volver a ver «a José Manuel [Llaneza] levantar la copa [de la Europa League], en el único partido que no pudo estar [tenía covid], los penaltis...», enumeró un Roig que, con todo, parece quedar en un segundo plano: «Mi misión no es estar en el museo, sino mirar el futuro». «No tengo ninguna ganas de protagonismo: la historia me encanta, pero para otros», rubricó el máximo dirigente.

Manolo Nebot

Sin parangón en el mundo

A este respecto, David Xirau, director general de Mediapro Xperiences (la empresa que ha llevado a término el proyecto), declaraba que «la línea editorial es la que ha marcado el presidente». «El resultado es fantástico», definió. «El museo representa el espíritu de cercanía, en seguida conectamos con el presidente y su equipo», refrendó. «Es un proyecto contenido pero potente; distinto, por la propia singularidad de Vila-real y la trayectoria del club en los últimos años», manifestó. «Hemos hecho muchos museos en España y fuera, pero no hay ninguno comparable a este, nada que se le parezca: la idea del submarino ya te da el tono de esta particularidad que hemos buscado», señaló Xistau. «Hemos tocado la fibra, que es de lo que se trata un museo de fútbol», indicó.

¿Cómo lo ve el alcalde?

El alcalde, José Benlloch, ha sido testigo de la evolución de la ciudad, el club, el estadio... desde siempre. «Ha sido un regalo en el 750 aniversario de la ciudad», señaló. «Este es un museo de una ciudad mucho mayor de lo que es Vila-real, algo inimaginable para nuestros padres y abuelos, que nos traían de pequeños al estadio», echó la vista atrás. «Además, atraemos turismo también», enfatizó el primer edil. «Que la gente disfrute de este espectacular regalo que nos ha hecho el Villarreal», enfatizó Benlloch, para quien el desarrollo urbanístico de la zona no se detiene: «Hay más ideas, que se irán generando». «Eso es progreso para la ciudad», incidió.