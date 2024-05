Villarreal | Lo que no sabías aún de la lucha por ser el máximo goleador entre Sorloth y Dovbyk

La pelea por ser el máximo goleador de LaLiga EA Sports anima una última jornada, en las antípodas de la habitual taquicardia. Con la clasificación absolutamente decidida salvo algún ajuste en la parte media-baja, más allá de las sonadas despedidas de futbolistas y técnicos, la guerra por el suculento trofeo pichichi es el principal aliciente. Máxime cuando es un mano a mano entre Alexander Sorloth y Artme Dovbyk, dos delanteros que no estaban en las quinielas y que, además, romperán una racha que se remonta al 2008 (desde entonces, el principal artillero de la Primera División ha vestido la camiseta de Barcelona, Real Madrid o Atlético). El noruego o el ucranio recogerán el testigo de Dani Güiza, autor de 27 tantos, con el Mallorca, 16 temporadas atrás.

Esa batalla definitiva, con todo, se dirime a destiempo. Porque el Girona recibe esta noche (21.00 horas) al Granada, por lo que si Dovbyk no marca al menos dos goles, Sorloth saltará mañana (dos de la tarde) al césped de El Sadar con el galardón ya en el bolsillo.

Come con los grandes

Con todo, eso no querrá decir que el encuentro sea un mero trámite. Está muy difícil, casi imposible en realidad, pero repetir un nuevo póquer es lo que le separa de escalar hasta el podio de una Bota de Oro que se llevará el británico Harry Kane (36 goles con el Bayern: o sea, 72 puntos), por delante del franco-guineano Serhou Guirassy (28 dianas y 56 con el Stuttgart); con el galo Kylian Mbappé (PSG) y el paisano del groguet Erling Haaland (Manchester City) con 27 (o sea, 54 puntos). Sorloth, con 23 dianas, suma, pues, 46 puntos, aunque un doblete en Pamplona le permitiría escalar hasta la quinta plaza del prestigioso ránking de goleadores en el ámbito europeo (ahora mismo es séptimo).

Pincha aquí para ver la clasificación

Esos dos goles le permitirían alcanzar al uruguayo Diego Forlán como máximo goleador del Submarino, en una misma temporada. El charrúa, con 25 en la 2004/2005, fue Bota de Oro con otro delantero legendario como el francés Thierry Henry (Arsenal).

El Sadar podría ser también el último encuentro de amarillo de Sorloth, cuya salida del Submarino esta tasada en alrededor de 40 millones de euros. Cinco veces más de lo que el Villarreal pagó en verano al RB Leipzig, tras un ejercicio cedido en la Real Sociedad.

El punto de inflexión

Una temporada que, en lo personal, tuvo un verdadero e indiscutible punto de inflexión. El 4 de febrero, Marcelino García lo cambió en el descanso frente al Cádiz (0-0 en el Estadio de la Cerámica), una semana después de haber participado en tres de los cinco goles en el 3-5 al Barcelona en Montjuïc (un tanto y dos asistencias), dirigiéndose a él, de esta guisa, en la rueda de prensa. «En 45 minutos no remataste a portería y tuviste tiempo suficiente para haberlo hecho. Si no lo haces, el entrenador toma decisiones». «Hay que aprovechar cada uno todos los minutos y, primero, hay que ganárselo en el campo, como pasó el otro día. Si hubiera jugado al nivel del Barcelona, ya no digo en cuanto a precisión o no precisión sino en cuanto a repetición de esfuerzos, hubiera estado más tiempo sobre el campo», profundizó el asturiano.

Desde ese trago, Sorloth ha superado la media de un gol por partido (15 en 14 jornadas), habiendo no solo neutralizado a Dovbyk, sino superándole hasta llegar a la última jornada con dos de renta. Sus 23 dianas y seis asistencias reducen a 108 minutos su participación directa en los 64 goles ligueros del Villarreal. El póquer al Real Madrid, en 22 minutos y medio de juego, es el segundo más rápido, solo por detrás de las 14:30 de Alberto Bueno en el 4-2 de un Rayo-Levante (febrero del 2015).

El pulso por el pichichi de Sorloth y Dovbyk reserva una historia de lo más curiosa: coincidieron, durante unas horas, el 31 de enero del 2018, en un club danés casi desconocido, de difícil escritura y pronunciación: el Midtjylland.

Recientemente, ha trascendido que tanto el noruego del Villarreal CF como el ucraniano del Girona convivieron en la temporada 2017/2018. Es solo un análisis superficial porque, realmente, es muy posible que ni llegaran a verse las caras ese último día del mercado de invierno aquel ejercicio.

Compañeros por unas horas

Aquel 31 de enero, el Midtjylland anunciaba, a las 21.38 horas, la llegada de Dovbyk, libre, procedente del Dnipro. El caso es que al filo de la medianoche, prácticamente al límite del plazo, la entidad danesa cerraba con el Crystal Palace el traspaso de Sorloth por 16 millones de euros, después de anotar 15 goles en 26 apariciones. Lo más probable es que mientras uno llegaba a la pequeña ciudad de Herning (46.00 habitantes, menor que Vila-real), el otro se desplazaba a Londres para concretar su incorporación al conjunto que de la Premier League.

La reacción de Artem

En una última penúltima jornada disputada al unísono, mientras Sorloth marcaba no uno, ni dos, ni tres, sino cuatro al Madrid, 62 kilómetros al sur del Estadio de la Cerámica, Míchel cambiaba a Dovbyk tras un gol al Valencia. Su gesto, llevándose las manos a la cabeza cuando su entrenador se lo dijo en Mestalla, fue una de las imágenes virales del domingo.

Suscríbete para seguir leyendo