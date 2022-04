Desde tucasa.com os queremos mostrar estas maravillosas casas en venta en Castellón que hoy hemos seleccionado para vosotros, algunas de ellas rebajadas. Creemos que es el momento ideal para empezar a buscar la vivienda con la que siempre has soñado, por lo que te recomendamos que no te quedes con las ganas de echar un vistazo, ya que con un solo clic podrás saber si tienes o no presupuesto suficiente para el que podría ser tu futuro hogar.

Casa en venta para reformar en Onda Disfruta ejerciendo de uno de los talentos que tenías oculto en tu vida, dar forma a esta vivienda como si de un auténtico arquitecto se tratara. Te presentamos una casa unifamiliar adosada de 108 m2 construidos con 3 dormitorios, para reformar. El inmueble está compuesto por una planta sótano destinada a garaje /cuarto de instalaciones y las plantas baja y primera, destinadas a vivienda. Precio: 79.700 euros. Más información y fotografías en adosado en venta en Onda, Castellón. Casa con terraza en venta en el centro de Burriana ¿Te gustaría encontrar una vivienda amplia con más metros cuadrados para que tu familia realmente se sienta cómoda? Ahora puedes hacer realidad tu sueño adquiriendo esta casa con personalidad en el mismo centro de Burriana. El inmueble tiene de 2 salones, 2 baños y 5 habitaciones. ¿Qué más puedes pedir? Picha en este enlace y verás tu futuro hogar. Precio: 119.500 euros. Más información y fotografías en casa en venta en Burriana, Castellón. Casa con patio y azotea en venta en Castellón Casa ubicada en la ciudad de Castellón. Con 287 m2 construidos encontramos esta vivienda en 2 alturas con 4 dormitorios, patio, y un azotea de unos 100 m2. En la planta baja tiene el garaje que puede albergar hasta 6 coches. Precio: 125.000 euros. Más información y fotografías en casa en venta en Castellón. Adosado con piscina comunitaria en venta en el Grao de Castelló Si estás pensando en adquirir una casa más grande y con piscina comunitaria para poder darte un chapuzón cuando quieras. ¿Qué mejor que esta vivienda de 4 dormitorios, 2 baños y terraza de 25 m2 con barbacoa? La casa se encuentra en una calle privada y cerrada, para mayor intimidad y tranquilidad. Precio: 239.000 euros. Más información y fotografías en casa en venta en el Grao, Castellón. Casa en venta en Benicàssim, a 5 minutos de la playa Por último, hemos entrado en una bonito adosado seminuevo en la maravillosa playa de Heliópolis, en Benicàssim. En total, 154 de superficie útil de vivienda sobre terreno de 240 m2, que se reparten en 3 dormitorios, 3 baños, 3 amplias terrazas, garaje, barbacoa y jardín y posibilidad de hacerte tu propia piscina privada. Precio: 299.990 euros. Más información y fotografías en casa en venta en Benicàssim, Castellón.