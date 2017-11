Bruselas vuelve a blindar el azulejo europeo ante las baldosas chinas

La Comisión Europea ha decidido prorrogar por cinco años más las medidas antidumping sobre las importaciones de baldosas cerámicas procedentes de China, un hecho de gran relevancia para el sector ya que de esta manera se protege el mercado comunitario de aquellos productos azulejeros que son comercializados por debajo de su coste de producción.

Estas medidas, que estaban pendientes de renovación desde el año pasado, fueron implantadas en el 2011 a raíz de una investigación promovida por la Federación Europea de Fabricantes de Baldosas Cerámicas y la patronal Ascer. En las conclusiones se pone de manifiesto que los precios de las exportaciones chinas de baldosas cerámicas a la UE son inferiores al valor normal establecido, mientras que se constata que la capacidad de producción en el gigante asiático se sigue incrementando, aunque su consumo interno apenas alcanza el 6% de lo que fabrica.

Las medidas antidumping implantadas por Bruselas suponen todo un alivio para el sector europeo de las baldosas, que venían reclamándolas a lo largo de los últimos meses. Tal como recuerda el presidente de la patronal Ascer, Isidro Zarzoso, «por cada metro cuadrado que fabrica Europa, China produce 16», de ahí la importancia de corregir este tipo de prácticas comerciales con productos con precios por debajo de su coste de producción.

LOS NÚMEROS CHINOS // Además, en el informe de resolución se constata cómo China, primer productor del mundo de baldosas cerámicas, tiene hoy un excedente que multiplica por seis a toda la producción europea. Así, más de la mitad de toda la cerámica producida en el mundo procede hoy de China, con un volumen de más de 11.000 millones de metros cuadrados de baldosas durante el año pasado. Por otra parte, el volumen de estoc que mantiene el gigante asiático es de 6.000 millones de metros cuadrados. Por contra, la producción en Europa es de 1.240 millones de metros cuadrados, con apenas unos 400 millones de estoc.

El reglamento publicado por el Diario Oficial de la UE pone de relevancia cómo durante la primera fase en la aplicación de las medidas antidumping se constató una recuperación gradual «del perjuicio causado por las importaciones procedentes de China» y se advierte en el mismo texto del daño que provocaría en el sector cerámico europeo de no llegar a prorrogarse estas medidas.

A estas nuevas medidas en favor del sector cerámico, adelantadas ayer jueves por la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (Ascer), se suma la reciente decisión del Gobierno de Marruecos de no sancionar a los productos cerámicos españoles, que estaban siendo investigados por un supuesto dumping en el país magrebí. Las autoridades alauitas consideraron finalmente que la marca Tile of Spain no vende productos a un precio menor de su coste, por lo que no veían necesarias medidas sancionadoras posibles, tal como se celebró desde Ascer.