Los cámpings llevan al pleno el párking de autocaravanas

Yo he viajado con auto caravana por Francia-Normandia- y el norte de Italia. En estos países y sobretodo en Francia, hay muchas facilidades para ir en auto caravana y conviven sin problemas con los campings. En muchos pueblos de Francia, hay espacios especiales para auto caravanas. En Módena-Italia- hay en no lejos del centro de la ciudad una zona de auto caravanas y no hay ningún problema con los campings. No entiendo por qué en España hay tanto problema. Queremos ser Europa o no queremos ser Europa. Si queremos ser Europa, debemos asumir todo lo que lleva serlo. Aquí todo son "prohibiciones" y regularizaciones.