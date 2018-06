Las obras del tercer carril impiden vender billetes del AVE en Castellón para este verano

Las obras para implantar el tercer carril en la vía que no cuenta con él entre València y Castellón hacen que, de momento y desde hace semana y media, no se puedan vender billetes de Larga Distancia con origen y destino a la capital de la Plana para viajes a partir del 1 de julio.

Concretamente, los trabajos que se desarrollarán en el túnel del Cabanyal este verano y que obligarán a cortar la circulación en una de las dos vías en este tramo impiden que puedan salir a la venta los pasajes hasta que no estén totalmente concretadas las actuaciones.

Fuentes de Adif confirmaron ayer a este diario que estos trabajos conllevarán «unas restricciones mayores» que las obras que ya se están llevando a cabo entre el Puig y Puçol. Esto obligará a suprimir la circulación de algunos trenes AVE y Euromed y a ajustar los horarios de otros, hasta el punto de que «toda la circulación se verá afectada por la obra», apuntan las fuentes de Adif.

Por este motivo, hasta que no se definan exactamente los días de los trabajos, la duración y cómo se van a llevar a cabo, no se podrán poner a la venta los billetes a partir del 1 de julio. Desde Adif concretan que están cerrando con Renfe estos aspectos y desde el operador ferroviario señalan que prevén retomar la venta de pasajes «en unos días».

Actualmente no se venden billetes de ninguno de los servicios de Larga Distancia con origen o destino Castellón. Y es que no solo se verán afectados los convoyes a Madrid o a València, porque los Euromed que provienen de Alicante y Murcia y van a Barcelona también deberán ajustar sus horarios, por lo cual todavía no se pueden ofrecer los billetes a falta de un mes para julio, un periodo vacacional por excelencia.

Desde Adif señalan que estas obras se materializarán en pocos días, a pesar de que se tendrá que levantar la capa de hormigón de la vía, sustituir las traviesas, implantar los tres nuevos carriles y también los cambios de agujas, ajustados al doble ancho, unas labores que no son sencillas.