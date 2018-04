Subdelegación no prevé refuerzos y pide colaboración ante los robos

La Subdelegación del Gobierno en Castellón no prevé reforzar la seguridad en el Alto Palancia con más agentes porque considera que los datos de criminalidad son «positivos» en los últimos dos años. Y ello pese a la última oleada de robos en el interior, que ha afectado, entre otros municipios, a Torás, Ludiente, Suera o Argelita. En relación a estos hurtos, ayer se anunció la detención de dos individuos y se pidió la colaboración ciudadana para evitar casos similares en el futuro.

La junta de seguridad comarcal, a la que asistieron una veintena de alcaldes de los 30 citados, estuvo presidida por el subdelegado del Gobierno, David Barelles, y el coronel de la Guardia Civil en Castellón, Miguel Fresneda. Este último tomó la palabra tras el encuentro y anunció los dos arrestos, para añadir que pasarán en breve a disposición judicial. Uno de ellos, según ha podido saber Mediterráneo, es menor de edad, un dato que el principal responsable de la Benemérita en la provincia no confirmó.

Fresneda sí informó de que a estos dos varones se les acusa de hasta 12 delitos en la comarca del Alto Palancia «y adyacentes», y que todos ellos están relacionados con los últimos robos en la provincia, que han afectado a ayuntamientos, colegios, iglesias y edificios privados. Además, añadió que la investigación sigue abierta y que no se descartan nuevas detenciones.

SIN REFUERZOS // La reivindicación de varios alcaldes e incluso de la Asociación Unificada de Guardia Civiles, que en los últimos días han exigido un refuerzo de personal para las comarcas del interior de Castellón, no será de momento atendida por la Subdelegación del Gobierno. Fresneda calificó de meras «opiniones» las voces de quienes denuncian la falta de unidades y afirmó que con los efectivos actuales «se está haciendo un trabajo eficiente, riguroso y profesional».

Ni los vecinos ni los alcaldes consultados por este diario ayer en Torás pusieron en duda la labor que realizan los agentes de la Benemérita. Eso sí, varios de ellos manifestaron que los cacos «campan a sus anchas» debido al «extenso territorio» que tienen que cubrir los agentes de los dos puestos que la Benemérita tiene en el Alto Palancia. Frente a ello, Fresneda aseguró que la criminalidad en la comarca «bajó un 8% en el 2017 y un 1,74% en el primer trimestre de este año».

IMPLICAR A LA CIUDADANÍA // Una de las soluciones propuestas por el subdelegado del Gobierno pasa por mejorar la colaboración entre la ciudadanía y los alcaldes de estos municipios y los agentes. «Si todos los vecinos se convierten en informadores de la Guardia Civil, incrementaremos mucho nuestros recursos», reflexionó. Además, pidió a los habitantes que no duden en contactar con las fuerzas de seguridad. «Es mejor que se peque por exceso, pedimos que hagan llegar a los alcaldes o a los cuarteles cualquier información, pues si la comunicación no llega no se pueden tomar medidas preventivas», sentenció.