El Sant Andreu no es tan fiero como lo pintan en su campo

El albinegrismo está ante su semana más larga de la temporada. Siete días prácticamente exactos van a transcurrir entre el final del Castellón-Sant Andreu (0-0) y el inicio de la vuelta en el Narcís Sala (domingo a las 19.00 horas). Para hacer tiempo, se analiza todo. Las estadísticas son uno de los entretenimientos favoritos, porque a menudo reflejan información sustancial. Los quatribarrats han llegado a la recta final de la temporada con unos números impresionantes, pero también es cierto que no son tan contundentes en casa mientras que los albinegros, a domicilio, son muy fiables.

Diecinueve partidos sin perder y solo una derrota en 30 encuentros, apenas cuatro goles recibidos en sus últimos 12 compromisos... sí, pero, en el Narcís Sala, no es tan fiero como lo pintan. De sus 19 partidos en casa, ocho victorias solo, con otros tantos empates (cuatro de ellos sin goles) y tres derrotas. En cambio, de todos los resultados cosechados a domicilio por los albinegros, tanto con Frank Castelló como con Sergi Escobar, nueve victorias, siete empates (solo un 0-0) y tres derrotas. Comparativamente, a los andreuencs les servirían directamente (sin prórrogas) únicamente ocho de 19 (42,1%) y a los orelluts, hasta 16 de 20 (80%).

No es la primera vez que el Castellón afronta una eliminatoria después de un 0-0 en Castalia en la ida. Sin ir más lejos, lo hizo satisfactoriamente en la primera ronda de la pasada campaña (pasó tras empatar a dos en Sa Pobla) aunque, en su primera tentativa para abandonar esta categoría (mayo del 2013), sucumbió frente al Córdoba B en el Nuevo Arcángel (2-0, en la prórroga).

NO ESPECULARÁN

En declaraciones a la web del Castellón, Cristian Herrera valora que «ellos también saldrán fuertes, más aún en su campo, con su gente», vaticina. «Será un partido muy intenso que se decidirá en pequeños detalles», refleja el delantero.

El gerundense reivindica la ventaja con la que saldrán al Narcís Sala. «Sabemos que nos valen dos resultados, pero no vamos a salir a especular porque no sabemos jugar a eso, así que vamos a salir a por todas», concluye.