Almassora cifra en 900.000 euros la inversión en el trinquet municipal

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Y que queréis tener unas instalaciones de primera o de tercera? Una vez puestos que lo hagan como toca y no reduciendo que luego pasa lo que pasa y en pocos años todo se deteriora. Lo importante es que lo hagan no como otros que dicen y dicen y no hicieron nada. Igual que el colegio, igual que otras instalaciones. Muy bien por la alcaldes que por lo menos esto ya va para adelante.