Almassora, sin respuestas de Adif y el Gobierno para mitigar los atascos en el escaléxtric

Sin respuestas. El Ayuntamiento de Almassora sigue a la espera de una contestación oficial tanto de Subdelegación del Gobierno de Castellón como de Adif para mitigar los atascos que se producen en el escaléxtric, por las obras del puente que de acceso a la población por Vila-real.

Ayer se repitieron los problemas y las colas, a pesar de no ser un día laborable y no haber mucha actividad en los polígonos del entorno, y únicamente los semáforos de la zona regularon el tráfico. Durante la semana fue la Policía Local, con turnos de 13,5 horas (de 7.00 a 20.30 horas), la responsable de dirigir la circulación, pero solo en el escaléxtric y la rotonda de la calle San Jaime, ya que no tienen potestad para hacerlo en el enlace a la N-340.

Es por ello que desde el consistorio solicitaron al Gobierno la intervención de sus cuerpos de seguridad en ese punto para hacer más fluida la entrada de vehículos. Paralelamente, demandaron a Adif que doblaran los turnos de trabajo para acabar antes las actuaciones que provocan estas incidencias, algo que ya propuso la alcaldesa, Merche Galí, antes de iniciar la intervención. Por el momento, ni unos ni otros han dado respuesta al respecto.

Alternativas

Ante este silencio, el concejal de Policía Local, Roger Beltrán, anunció ayer que mañana se cambiará la temporalidad de los semáforos de los tramos afectados para intentar mejorar el tránsito. «Haremos un análisis sobre los flujos de la circulación para adaptarnos a las circunstancias y evitar colas», destacó el edil. Al mismo tiempo, los agentes dependientes del consistorio seguirán actuando ante esta problemática. «No descartamos que cubran también momentos de los fines de semana y, según el funcionamiento de los semáforos, podrían reducir su presencia entre semana», apuntó Beltrán.

Críticas

El caos circulatorio en la conexión de la N-340 y el escaléxtric podría durar hasta un mes, teniendo en cuenta las previsiones de Adif. Vecinos y usuarios de estos puntos del mapa de carreteras en Almassora han mostrado sus críticas y se ven obligados a esperar en los atascos o buscar otras opciones de paso. H