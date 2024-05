Dos alumnos de Castellón entre los mejores de España: Conoce sus planes de futuro

Los castellonenses Nicolás y David son dos de los mejores alumnos de España. No lo decimos nosotros, sino la clasificación del campeonato Spain Skills 2024 que se ha celebrado en Madrid y que reúne a los estudiantes más destacados de FP, en la que ambos concluyeron en segunda posición de sus respectivas categorías, muy próximos de hecho al compañero que se colgó finalmente la medalla de oro. Nicolás Monferrer Marín, del IES Politècnic de Castelló, lo consiguió en Carpintería, mientras que David Vega Trillo, de l’IES Álvaro Falomir de Almassora, lo hizo en ‘cloud’, la entrega de servicios de computación a través de internet, como almacenamiento, servidores o bases de datos.

La competición en sí viene a ser una especie de Juegos Olímpicos de estudiantes de Formación Profesional, que en este caso llegaron de todos los puntos de España. Los primeros clasificados seguirán participando en torneos de estas categorías, ya a nivel internacional, por lo que tanto Nicolás como David se quedaron muy cerca de continuar compitiendo ante compañeros de otros países.

En el caso de Nicolás, un estudiante de Vilafranca, pero residente en Castelló, convenció al jurado gracias a una trabajada ventana que elaboró de forma manual con las herramientas que se llevó a Madrid, concretamente a IFEMA, donde se celebraba el torneo. «Fue un trabajo muy fino del que sí me valí de alguna máquina, pero no llevé tantas herramientas como otros participantes», recuerda. «La experiencia fue muy bonita, conocí a mucha gente y de los 14 que participamos quedé segundo. Además me dieron una caja de herramientas y la medalla que siempre estará en el currículum, por lo que no puedo pedir más», añade el joven.

El proyecto de vida de Nicolás es el de volver a su localidad de origen, Vilafranca. / MEDITERRÁNEO

Sobre sus planes de futuro, el estudiante del IES Politècnic de Castelló asegura que su idea es la de «volver a Vilafranca a trabajar y a vivir porque es lo que me gusta y donde quiero estar. En primer lugar como pintor y cuando pueda como carpintero». Su sueño es el de abrir una carpintería en su localidad de origen, aunque a sus 18 años lo ve «un poco locura. Ya habrá tiempo».

Un futuro prometedor

También tiene las ideas claras David Vega, que lideró la clasificación en su categoría de ‘cloud’ casi hasta el final de la prueba, cuando le adelantó el participante de Cantabria: «Fue una pena porque me hubiera gustado ir al Mundial, pero estoy contento del resultado». El vila-realense de 22 años estudia «el primer curso de aplicaciones multiplataforma» y a largo plazo se ve «trabajando en Europa porque tienen mejores salarios, aunque en un primer momento quiero trabajar en alguna de las empresas de la provincia de Castellón como técnico de redes, instalador de sistemas o programador». ¡Suerte a ambos!

David Vega se quedó a un paso de lograr el oro en Madrid. / MEDITERRÁNEO