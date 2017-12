Aparecen pintadas contra los toros en una entidad taurina de Benicarló

Una mezcla de asombro, pesar y resignación son los sentimientos que alberga el presidente de la peña taurina Sol y Sombra, Joaquín Borrás Redó, mientras observa la fachada de la sede social de la entidad en Benicarló llena de pintadas de tinte antitaurino.

El autor o autores del acto vandálico lo hicieron con nocturnidad y alevosía, aprovechando la madrugada, para llevar a cabo su objetivo: ensuciar las paredes con mensajes insultantes y veladas amenazas. «La verdad es que no nos preocupa, van en contra el mundo del toro, pero demuestran tener pocas luces, porque nosotros no nos metemos en la vida de los demás y esta gente tiene un diálogo muy corto. No atienden a razones y no creo que amen más a los animales que nosotros. En mi caso soy más torista que taurino», explica Borrás.

«Que nos dejen»

El representante avanzó que denunciarán este capítulo, pero indicó que «aunque descubran quien ha sido, no iremos a pedirle cuentas, queremos que nos dejen tranquilos».

Por otro lado, achaca el ataque a los nuevos aires que se respiran en la agrupación. «En más de treinta años de historia es la primera vez que sufrimos hechos así. Han entrado jóvenes que nos apoyan cuando pensábamos en cesar la actividad y animan a seguir. Así que creo que los atacantes nos habían dejado tranquilos porque nos consideraban caducos, pero al ver esta juventud revitalizadora deben temer que volvamos a la época dorada y resurja la afición con más impulso».

De hecho, uno de los nuevos miembros ha manifestado que «nos ha tocado a nosotros. Hemos sufrido pintadas en el local por algunos delincuentes que quieren que desaparezcamos, pero están consiguiendo todo lo contrario. Nos hace más fuertes. Queremos que nos respeten, como nosotros respetamos a los de ideología diferente. Sí a los toros».

Solidaridad

El presidente recibió ayer, entre otras muestras de solidaridad, la del diestro Vicente Ruiz el Soro. «Estamos continuamente en contacto porque es uno de los socios de honor», destacó. Ahora, les tocará limpiar la fachada de la sede social, «nos rascaremos el bolsillo, pero estoy convencido de que el número que jugamos tendrá premio este año en la Lotería de Navidad».