El Rototom vira a la segunda mitad de agosto en su apuesta por Benicàssim

El Rototom 2018 se celebrará a partir del 16 de agosto. Tras cuatro años de polémicas, la organización toma esta decisión aprovechando el marco de su 25º aniversario para atender, en parte, la reivindicación de los empresarios locales y del Ayuntamiento, que pedían sacar el festival reggae del corazón de agosto.

El certamen multicultural ha fijado sus fechas del 16 al 22 de agosto; y no solo para el 2018, sino en clave de futuro. «Nos gustaría hacerlo en esta fecha todos los años, a pesar del día en el que caiga», explica el director del Rototom, Filippo Giunta. «Hemos intentado tener en cuenta las peticiones que los emprendedores hace años que nos piden, de no ocupar el 15 de agosto, así que hemos decidido empezar a partir del 16 y hasta el 22», dice.

Giunta explica que las primeras reacciones «de nuestro público no han sido muy positivas, se quejan de que no tienen dos sábados y les cuesta bastante tomarse más días de vacaciones». A los de Europa tampoco les contenta «porque los niños empiezan ya el colegio». «Eran cuestiones que ya sabíamos, pero hemos aprovechado que es el 25º aniversario para que la gente no quiera perdérselo y confiamos en que vendrán igualmente», reconoce.

guiño a los empresarios // «Esperamos que los empresarios valoren nuestra intención y que se queden satisfechos de este cambio, a partir del día 16, así no tenemos que abordar este tema cada año», señala. El cambio también supone un día menos de festival. «A final de mes tenemos problemas para traer a los artistas y por eso hemos decidido reducirlo un poco y terminar el 22. Intentaremos poner en siete días lo que el año pasado poníamos en ocho, por lo que tendrá un ritmo más elevado y la calidad de los artistas sube un poco», indica Giunta, quien también revela que el abono será «más barato y rentable por ser un día menos».

Una de las principales premisas es la disponibilidad de los artistas, que suelen estar de gira hasta el día 15. «Les convenceremos para que la alarguen y estén de vacaciones varios días por aquí», apunta. Trabajan para «construir proyectos exclusivos, no solo conciertos de giras europeas o mundiales, sino espectáculos que solo se podrán ver aquí», explica.

DEBATE // El retraso de las fechas ha sido tema de debate en los últimos años, a raíz de las reiteradas peticiones de los empresarios de Ehosbe (hostelería) y AETB (turísticos). Solicitaron en un comunicado que «no coincida en las fechas claves de agosto, como puede ser en especial el 15 u otros inmediatos», instando a celebrarlo en el 2018 del 24 de agosto al 1 de septiembre. Giunta señaló que «habría sido imposible trasladarlo a una fecha más lejana».