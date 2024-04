CD Castellón | Schreuder: "Me gusta la presión"

Con ocho puntos de ventaja a falta de cinco jornadas, el CD Castellón ve cada vez más cerca el ascenso a Segunda División. La proximidad de la meta conlleva también un extra de presión, una situación en la que el entrenador albinegro, Dick Schreuder, asegura sentirse cómodo. El neerlandés ha analizado este viernes en rueda de prensa el duelo del domingo contra el Melilla y la decisiva recta final de la temporada.

La presión

El Castellón depende de sí mismo para conseguir el objetivo. Tiene el ascenso en su mano. ¿Cómo lo lleva Schreuder? "Estoy muy bien. Me gusta la presión, aunque pueda parecer extraño. Me gusta ayudar a la gente, me gusta ayudar a los jugadores fuera y dentro del campo para solucionar problemas... Me gusta lidiar con este tipo de situación. Es un problema bonito, ser primero y tener que gestionar eso. Me gusta porque quiere decir que van bien las cosas", ha explicado.

La reacción

Tras las derrotas ante Alcoyano y Córdoba, el Castellón ha mostrado una gran fortaleza mental para encadenar cinco victorias. ¿Le ha sorprendido su propio equipo al míster? "Por una parte, sí, pero por otra no porque trabajo con ellos todo el año. Han reaccionado muy bien. Es muy difícil estar todo el año el primero, porque todo el mundo quiere jugar contra ti y demostrar. Es bueno sentir esa presión y el equipo la ha manejado muy bien toda la temporada. Por otra parte, era normal perder algunos partidos, no puedes ganarlo todo", ha comentado Schreuder.

El próximo partido

Los albinegros reciben el domingo en Castalia (12.00 horas) al Melilla, un equipo que apura sus opciones de salvación. "Hemos visto en los últimos partidos que es muy difícil ganar. Hay mucha tensión en los finales de temporada. Vimos contra el Granada que fue un partido difícil, y ganaron la pasada jornada. No es fácil. Todo el mundo quiere mostrarse, y más aquí, en un gran estadio y con un gran ambiente. Ningún partido es fácil", ha dicho Schreuder.

"Los finales de temporada son siempre así. Nosotros tratamos siempre de poner el foco en el próximo partido. Es lo más importante. Y todo el mundo está centrado en ello, entrenando bien, como lo han hecho toda la temporada", ha añadido.

La enfermería y los disponibles

Schreuder ha repasado las novedades en la enfermería. El ariete Lars Veldwijk ha empezado a realizar parte del entrenamiento con el grupo, pero todavía no estará disponible. Situación similar es la del zaguero Salva Ruiz. El entrenador ha apuntado que Salva jugó lesionado durante un tiempo, y que ahora lo mejor es que descanse. Tampoco jugará este domingo el extremo Mamadou Traoré, que quizá la semana que viene empiece a trabajar con el resto de sus compañeros. Pocas opciones tiene el mediapunta Israel Suero, aunque su concurso depende del último entrenamiento.

Por último, Schreuder indicó que el central Borja Granero (que ya tuvo minutos en Linares) y el mediocentro Josep Calavera están "casi al 100%". Eso sí, recordó que todos aquellos que vuelven de una lesión deben volver a ganarse el puesto, si en su lugar han rendido a buen nivel sus relevos.

La afición

Con menos de 400 entradas disponibles para el partido del domingo en Castalia y casi 3.000 tickets vendidos para el próximo desplazamiento a Murcia, la afición del Castellón está mostrando su ilusión por el ascenso. "Toda la temporada hemos tenido su apoyo y los jugadores lo merecen. Es una buena señal. Han de comprender que puede haber momentos malos, porque es parte del fútbol, y que los jugadores necesiten su ayuda. Que vengan a apoyar. Hay mucha tensión y mi trabajo es que los futbolistas estén centrados y en calma".