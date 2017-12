Más de 80  de diferencia en el mismo juguete

La Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios (AVACU) ha realizado un estudio sobre el precio de los juguetes que revela una diferencia en el precio superior a 80 euros en el mismo juguete de un establecimiento a otro. Para realizar este estudio ha recopilado precios de 105 juguetes, muñecas, juegos de construcción, figuras, juegos de mesa, etc. en 11 establecimientos diferentes (Toys'r'us, El Corte Inglés, Hipercor, Poly, Carrefour, Alcampo, Juguettos, Panre, Juguetilandia, Eroski y ToyPlanet), durante la última semana de noviembre y la primera de diciembre, tanto en catálogos como en tiendas físicas y en sus portales web.



La mayor diferencia --81,99 euros-- se ha encontrado en un juego de construcción. Le siguen otros tres juegos de construcción, con diferencias de 78,94 €, 60,99 € y 60 €, respectivamente. En quinto lugar, encontramos un globo terráqueo didáctico, cuya diferencia entre establecimientos asciende a 30,04 €. Asimismo, 10 juguetes tienen una diferencia de precios de entre 10 y 20 euros; en 30 juguetes las diferencias de precios oscilan entre 5 y 10 euros y el resto tiene unas diferencias de precio de menos de 5 euros.



Por ello han lanzado una serie de consejos a tener en cuenta a la hora de adquirir los regalos:

- Programar las compras: debemos tener claro qué vamos a comprar. Evitaremos así las prisas de última hora, las aglomeraciones y que el artículo que busquemos se haya agotado.



- Comparar precios en distintos establecimientos: en algunos casos, los juguetes pueden venir acompañados de algún complemento, que pueda encarecer su precio, o tener algún descuento sobre el de menor precio al comprar dos o más juguetes, vales descuentos, regalos adicionales por compras superiores a una determinada cantidad... También es importante valorar otros servicios que puede ofrecer el establecimiento (punto de orientación pedagógico, reserva de juguetes, envío a domicilio).



- Buscar juguetes que se adapten a la edad y el momento evolutivo del niño, que fomenten la creatividad y la imaginación y en los que el niño no sea un mero espectador, pero teniendo en cuenta también sus gustos y preferencias.













- Revisar el etiquetado: el juguete debe llevar un etiquetado completo en castellano (como mínimo) que incluya el marcado en lugar visible y legible (es un compromiso del fabricante del juguete de que este cumple con todas las reglas de seguridad de la UE), los datos de identificación del fabricante, importador o distribuidor dentro de la Unión Europea y las instrucciones y advertencias correspondientes (edad de uso recomendada…), así como las condiciones de uso y seguridad en el caso de juguetes acuáticos, juguetes químicos que contengan sustancias o preparados peligrosos o juguetes electrónicos (utilizar bajo la supervisión de un adulto, potencia máxima, tensión…). No compre juguetes que contengan piezas pequeñas desmontables para niños menores de 3 años (identificados con el símbolo

y la leyenda "No es conveniente para niños menores de 36 meses").





- Informarse por la posibilidad de cambios y devoluciones, así como los plazos establecidos para ello (teniendo en cuenta que algunos establecimientos sólo posibilitan la devolución o el cambio del producto en un plazo determinado).



- Solicitar siempre el ticket o factura y conservarlo para posibles cambios, devoluciones o por si hubiera que efectuar una reclamación.