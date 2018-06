«Investigar requiere mucha inversión»

Mujer y ciencia. Binomio perfecto. Constancia y libertad para romper estereotipos en el empoderamiento de las mujeres. Nacida en las castellonenses tierras de Onda, flamante Premio Rey Jaime I en Investigación Médica 2018, Dolores Corella considera que «hay factores ambientales como la dieta o la actividad física que contribuyen a contrarrestar la susceptibilidad genética de las enfermedades, y que entroncan en la nueva medicina personalizada».

«Lo importante es que hacerte un análisis genético no significa que vas a tener cien por cien la enfermedad, sino que todo se puede modular por factores ambientales», resalta esta doctora en Farmacia y catedrática de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universitat de València, quien añade que «se trata de dar a conocer los factores de riesgo de cada paciente, que son únicos, y darle unas medidas preventivas específicas en lugar de algo general».

Pionera en la integración del conocimiento de los factores genéticos en la investigación epidemiológica tradicional (centrada solo en los factores de riesgo de las enfermedades), Dolores Corella afirma que tiene objetivos «muy interesantes» y «mucho que trabajar» en esta línea investigadora.

Por tanto, dedicará la cuantía del premio (que asciende a 100.000 euros) en «seguir» porque las disciplinas «ómicas» requieren «mucha inversión, son muy caras», anuncia Corella, para quien recibir un galardón «siempre es una alegría», pero si además se trata de los Jaime I, «que abren tantas puertas, la satisfacción es mucho mayor». Confiesa que tuvo la «suerte» de vivir la época de transición de la investigación clásica a la de la innovación.

Disciplinas ómicas

Un tiempo «en el que los estudios epidemiológicos solo investigaban factores de riesgo, pero sin tener en cuenta las ómicas (disciplinas como la genómica) porque no se conocían». «Si queríamos saber los factores de riesgo de un cáncer de mama, lo máximo era preguntar por los antecedentes familiares, pero no teníamos técnicas para sacarle sangre y ver si tenía los genes susceptibles a ese cáncer porque no sabíamos cuáles eran, y la técnica era difícil y cara», detalla.

Y, con esta idea, inició una investigación «avanzada», que le ha valido ahora el Premio Jaime I. En 1998 montó en el departamento de Medicina Preventiva de la Universitat de València, que se convertiría en la primera unidad de investigación de España para integrar el conocimiento de factores genéticos a la investigación epidemiológica tradicional. No olvida su localidad natal. En 2014 tuvo el honor de ser mantenedora de la reina de la Fira, Ana Gargallo.

