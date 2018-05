Per tal de commemorar el 130 aniversari del pintor alacantí Emilio Varela, el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana ha organitzat una mostra que està viatjant pel territori valencià i que ara es pot visitar al Museu de Belles Arts de Castelló.

Sota el títol Emilio Varela. El laberint lluminós, fins al pròxim 24 de juny tenim oportunitat de gaudir amb 73 obres procedents de diverses entitats com el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS), la col·lecció Banc Sabadell o la Fundació Caja Mediterráneo.

El director del Consorci de Museus, José Luis Pérez Pont, remarca que, «l’exposició aprofundeix en el coneixement d’Emilio Varela com a pintor, com a home i com a amant de la seua terra», per afegir que la mostra inclou tambçe un conjunt d’obres d’altres autors rellevants del segle XX, com Julio González o Vázquez Díaz, que ajuden a contextualitzar la seua obra i el situen en el lloc que es mereix dins de la història de l’art espanyol de la passada centúria.

UN VIATGE

La mostra, composta majoritàriament pels fons del Museu de Belles Arts Gravina d’Alacant, planteja una mena de viatge o itinerari que es desplega de manera complexa per diverses vies d’interpretació. El laberint recorre una dimensió estètica i perceptual en la qual s’analitzen els processos neurofisiològics de la ment del pintor, així com les emocions i sentiments que van fonamentar la seua personal relació amb l’art, en la qual el color sempre ha estat una característica fonamental. De fet, el magisteri cromàtic de Varela, l’excel·lència del mateix, va ser exalçada pel seu mestre Sorolla, i en la present mostra exerceix com a codi i eix de la visita per mitjà d’una selecció dels recursos més enlluernadors de la seua paleta (blau ultramar, verd maragda, violeta cobalt, terra ombra torrada i groc cadmi).

OBRES DEL MNCARS

Com a gran al·licient de l’exposició figura, com ja comentàvem fa unes línies, la cessió per part del Reina Sofía d’obres de set grans pintors rellevants del segle XX: José Gutiérrez Solana, Vázquez Díaz, Pancho Cossío, Benjamín Palencia, Julio González, José Ribera Gómez i Roberto Fernández Balbuena.

Així, una de les seccions de la sala d’exposicions temporals del Museu de Belles Arts de Castelló està dedicada a les ressonàncies que entaulen les obres del pintor alacantí amb el context artístic i les avantguardes del seu temps. Aquest espai ofereix al visitant la possibilitat de conéixer alguns artistes com Benjamí Palència o Vázquez Díaz, que van compartir recorreguts i inclinacions culturals amb Varela i amb el cercle d’intel·lectuals que protagonitzen l’anomenada edat de plata alacantina.

Gràcies a aquesta exposició es compleix una històrica reivindicació per a donar a conéixer a un artista més enllà de la seua ciutat, Alacant, en la qual va viure i va pintar. Ara el que queda per davant és la tasca pendent «d’exportar» aquest gran pintor, complint-se, així, l’anhel de molts crítics i historiadors.