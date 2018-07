Entre la tradició i el patrimoni

En el pròleg del llibre ¿Para qué sirve la Historia? (Alianza), obra de Serge Gruzinski, José Antonio Martínez Torres remarca que entre la segona meitat del segle XX i aquesta primera dècada del XXI, «a més de guerres i violències», s’han produït importants canvis al planeta que habitem. Martínez Torres esmenta la «mundialització americana, revolució digital, ressorgir de la Xina, despertar de l’Islam, deteriorament mediambiental, etc.». Així, com altres ciències, amb el seu coneixement del passat, la història «ha intentat oferir algunes respostes al sorgiment d’aquests fenòmens estudiant-los i analitzant-los des de diferents angles i perspectives», assenyala.

Certament, el món de començaments del segle XXI, la composició de les societats que l’integren, no és el mateix que els que van justificar la forma de «fer» Història fins fa ben poc, «marcada per la reducció a un relat únic i sovint amb una clara perspectiva eurocèntrica», com bé assenyala Gruzinski en el seu treball. En certa manera, queda molta feina encara per fer i «recuperar la història», i establir un diàleg constant entre passat i present, entre cultures i civilitzacions, per intentar il·luminar el futur. El mateix passa amb la música, és clar.

A través de l’estudi de la música podem arribar a conèixer una part fonamental de la nostra identitat cultural. En aquest sentit, iniciatives com l’Early Music Morella ens permeten endinsar-nos en una investigació profunda sobre aquestes músiques del passat que formen part d’aquesta empremta perenne que ha estimulat a generacions i generacions.

VII EDICIÓ

Des de divendres passat, 20 de juliol, la capital dels Ports acull una nova edició d’aquest festival internacional que es caracteritza per combinar un apartat artístic i un altre didàctic. Organitzat per l’Associació Cultural Comes, darrere de la qual es troba l’ensemble Capella de Ministrers, que dirigeix Carles Magraner, per setè any consecutiu alguns dels millors intèrprets i professionals de la música antiga i barroca es donen cita en aquesta aventura musical que a la present edició es presenta sota el títol Arrels; títol, per cert, homònim de l’últim treball del conjunt valencià i que inclou temes amb els versos de cinc poetes valencians: Vicent Andrés Estellés, Marc Granell, Jaume Pérez Muntaner, Begonya Pozo i Isabel Robles, i la col·laboració de prestigiosos artistes i músics.

La diversitat i el mestissatge es veu enriquida en aquest treball discogràfic, que van presentar a manera de concert inaugural al Convent de Sant Francesc el passat divendres, per poesies que contribueixen a unir la música antiga i la tradicional amb cançons i melodies que han passat de pares a fills amb lletres improvisades i adaptades. En aquest sentit, l’objectiu de Capella de Ministrers és posar en valor aquest patrimoni amb una tasca d’investigació que ha permès establir els vincles de la tradició oral i altres formes més arcaiques de composició.

Aquests vincles entre tradicions són els que s’han tingut en compte a l’hora de confeccionar el programa d’aquesta setena edició de l’Early Music Morella, ja que es pretén aprofundir «en les nostres arrels explorant les variades rutes per les quals la música transcorre, traçant els camins d’unió de melodies escrites i transmeses per tradició oral i d’instruments tradicionals i cortesans», com adverteixen des de l’organització.

Per Cultural Comes, per Capella de Ministrers i Carles Magraner, «la tradició és més una creació que una repetició de models estrictes i com a tal cal considerar-la en la interpretació de la música de l’Edat Mitjana i el Renaixement». Així doncs, afegeixen, «la programació d’Arrels es centra en la mensuració, la teoria i les tècniques de composició en l’Edat Mitjana i el Renaixement, els inicis de l’escriptura musical i les seues tècniques de notació, la música oral i escrita i els seus influències mútues a més de les músiques de caràcter instrumental o religiós».

Músiques per entendre, comunicar, escoltar, interpretar i gaudir des del seu coneixement i raonament. Aquesta és l’essència d’Arrels, d’aquest certamen que es desenvoluparà fins al pròxim 26 de juliol i que comptarà amb la presència d’il·lustres com Gaiters de Morella, Pino de Vittorio, Ensemble La Danserye, Silke G. Schulze, Maria Jonas i Eduardo Egüez, Carles Magraner, Aziz Samsaoui, Robert Cases i Toni Aparisi, Mara Aranda i Bassa Capella, així com Pedro Teixeira, Eduard Navarro, David Antich i Pau Ballester.

Després de les conferències de Josep Vicent Frechina i José Vicente Castel divendres i dissabte, i els concerts de Capella de Ministrers, Gaiters de Morella i Pino de Vittorio, avui diumenge, 22 de juliol, el torn és per Giacomo Baroffio, que impartirà la xerrada Il repertori di cant milanesos —a les 18.30 hores, al saló gòtic de l’Ajuntament morellà— i el concert de l’Academia de los Nocturnos i l’Ensemble la Danserye a l’església arxiprestal de la localitat. La resta de la programació es troba aquí: www.culturalcomes.net/es/morella