Carmen de Castelló participa en Va de Dona

El president de la Federació de Pilota Valenciana ha cedit la presidència a Ana Belén Giner, fins ara vicepresidenta de la dona, fins al pròxim dilluns. Ana Belén, jugadora coneguda com Ana de Borbotó, és una pionera de la pilota valenciana en femení i és internacional de la Selecció Valenciana. Així, per primera volta una dona és presidenta de la pilota, com un gest simbòlic i significatiu amb motiu del dia internacional de la dona, que fou ahir però que al mon de l’esport autòcton es cel·lebra avui amb l’esdeveniment Va de Dona, al trinquet de Pelayo en València, on es jugaran partides només de dones i altres activitats, on la jugadora Carmen de Castelló serà la representant de la província.

«Les dones a la pilota han avançat molt de la mà de la federació, tant en quantitat com en qualitat, i en poc de temps hi haurà paritat. És un fet que es veu no massa llunyà. Així, que una dona siga presidenta de la federació, és un fet que no tardarem massa anys a veure-ho», va dir el president José Daniel Sanjuan.

Ana Belén Giner serà així la presidenta a l’acte Va de Dona a Pelayo, la Catedral de la pilota.

Va de Dona iniciarà els seus actes a les 17 hores al trinquet i carrer Pelayo, al carrer serà l’hora d’inici de la fira de pilota, mentre al recinte començarà la primera partida de tres protagonitzades només per dones.

Iniciarà les activitats al trinquet les joves jugadores de la capital del Túria, la segona partida estarà protagonitzada per xiques d’escoles de pilota de tota la geografia valenciana, on estarà Carmen de Castelló, i la tercera serà un quatre contra quatre de les pioneres de la pilota.