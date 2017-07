Fornals: "El Villarreal puede aspirar a todo con este fantástico grupo"

Una presentación muy familiar para Pablo Fornals. Al lado de sus seres más queridos, en su tierra y con el apoyo de la afición grogueta, que en buen número acudió a su presentación oficial como nuevo jugador del Villarreal. Su incorporación ha sido rápida después de depositar el club amarillo los once millones que figuraban en su cláusula de rescisión del contrato que le unía al Málaga. Esta mañana pasó la revisión médica y ya trabajó al lado de sus nuevos compañeros. Será jugador del Villarreal por los próximos cinco años y se le veía tremendamente feliz. No había duda alguna de que estaba dónde quería estar. "Me he encontrado un grupo fantástico que puede aspirar a cualquier cosa", enfatizaba el flamante nuevo fichaje del conjunto amarillo.

LA BIENVENIDA DE NEGUEROLES

Fernando Roig Negueroles, el estratega de la operación Pablo Fornals, ejerció de maestros de ceremonias del futbolista: "Estamos encantados de tener a Pablo Fornals con nosotros, sabemos las ganas que tenia de venir aquí, y estamos muy felices por el esfuerzo que ha hecho para firmar por el Villarreal y le deseamos un gran futuro aquí", señaló el consejero delegado.

VUELTA A LOS ORÍGENES

Pablo Fornals, que ya fue jugador amarillo en sus primeros pasos en el fútbol en categorías benjamín y alevín indicó que había notado muchos cambios en las instalaciones del club. "La ciudad deportiva ha crecido mucho, ha mejorado muchísimo y el equipo cuenta con un grupo sanísimo que me ha recibido muy bien", afirmaba.

DEBUT EN REUS

El talentoso centrocampista puede ser el gran aliciente del amistoso de pretemporada de Reus de este miércoles. "Si el míster lo cree conveniente, estoy preparado para debutar con esta camiseta y dar buenos minutos. Espero adaptarme lo más rápido que pueda y estoy ilusionado en poder jugar en Europa por lo bien que ha hecho las cosas el Villarreal esta temporada", concluyó.