'France Football' pide perdón a Iniesta por no haberle concedido nunca el Balón de Oro

Pascal Ferré, director de 'France Football', ha pedido públicamente perdón a Andrés Iniesta por no haberle concedido nunca el Balón de Oro. Y lo ha hecho a través del editorial del último número de la revista que titula en castellano "Perdón Andrés" y en el que denomina al futbolista azulgrana con la consideración de que "no es un jugador, si no el jugador".

'France Football' es la revista francesa que concede anualmente el galardón que nunca ha ganado Iniesta, a pesar de que en el 2010 figuraba como el gran favorito gracias al gol que le dio el título mundial a España en la final de Sudáfrica ante Holanda. En aquella ocasión el jugador manchego quedó por detrás de su compañero Leo Messi.

El editorial de la publicación francesa llega días antes de que Iniesta haga pública la salida del Barça para incorporarse a la Liga china y justo después de su gran actuación en la final de la Copa del Rey ante el Sevilla. "Es el mejor distribuidor de juego de todos los tiempos. La mayoría de sus contemporáneos se complican la vida, pero él se ha divertido durante 15 años, simplificándolo todo", afirma Pascal Ferré en el editorial. "Sin Iniesta --añade el periodista francés-- Messi se habría cansado mucho más rápido de jugar en el Barça".

Una anomalía

También comenta 'France Football' que resulta una anomalia que un jugador de la calidad de Iniesta no haya conseguido nunca el Balón de Oro. "La ausencia de Iniesta resulta dolorosa en el palmarés del Balón de Oro", reconoce Ferré.