Guillén: "Siempre que pase por la zona de Levante, la Vuelta quiere estar en Castellón"

Javier Guillén (Madrid, 44 años), director de Unipublic y, por tanto, máximo responsable de La Vuelta, es uno de los responsables de la revitalización de la ronda española que, en los algo más de ocho años que lleva al frente, se ha convertido en un referente, deportivo, turístico y de ocio a nivel mundial y del que, hace tres años, forma parte la provincia, con un protagonismo creciente... Y más que puede serlo todavía.

Y es que Guillén no tiene ninguna duda en afirmar que siempre "que La Vuelta tenga un paso por el Levante, queremos estar en Castellón. El único elemento que veo para que no esté aquí, es que el recorrido no nos lleve a la provincia. Además, me consta el interés de la Diputación".

Sobre un posible cambio de fechas -hace más de 20 años que La Vuelta se disputa en periodo estival, pero a veces surge el debate sobre si es conveniente mantenerla-, Guillén se muestra tajante. "Si depende de lo que piense el organizador, y tiene mucho que decir, no hay ninguna opción: estamos muy contentos con las fechas en las que estamos. La Vuelta pasó al primer fin de semana de septiembre o último de agosto y nosotros, en los últimos años, hicimos un ajuste para que empezara el tercer fin de semana de agosto. Por tanto, La Vuelta se desarrolla 10 o 12 días, casi la mitad, tanto en periodo vacacional como no escolar. Eso nos aporta público, mucha audiencia… ".

