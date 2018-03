Paco Jémez: "El Villarreal tiene todo lo que los entrenadores queremos"

Nunca deja indiferente a nadie. Sincero, sensato, conciso y fiel a sus ideas, Paco Jémez (Las Palmas de Gran Canaria, 18 de abril de 1970, aunque criado en Córdoba) es un entrenador que no se andan con rodeos, nunca rehuye una pregunta y que no utiliza tópicos, ya que siempre dice lo que piensa. Tras marcar tendencia con un fútbol ultraofensivo en el Rayo Vallecano y no tener suerte en el Granada, estuvo año y medio en México, en el Cruz Azul, para recalar el pasado mes de enero en una Unión Deportiva Las Palmas que agonizaba, que olía a descenso pero que parece haber resucitado.

El técnico cordobés nacido en Gran Canaria atendió ayer a 'Mediterráneo' desde una de las Islas Afortunadas, analizando cómo su equipo llega al duelo del domingo (18.30 horas) en suelo pío pío y dando su punto de vista sobre su rival, el Villarreal CF.

—El del domingo será un duelo de estilos similares. Se parecen mucho el de Las Palmas y el Villarreal. ¿Cómo lo ve?

—Pues la verdad es que sí que empleamos estilos similares, puesto que los dos queremos el balón y habrá una dura pugna por ello. Aunque sinceramente creo que la posesión no decidirá el partido. Aún con eso, yo siempre quiero que mi equipo domine el juego.

—Ha cortado la sangría de goles de la UD Las Palmas. ¿Está arriesgando menos por aquello de tener al equipo en descenso?

—No es eso exactamente. Llegamos y detectamos que el equipo estaba muy mal físicamente y tuvimos que readaptarmos a demasiados condicionantes, entre ellos no haber hecho pretemporada, la llegada de muchos jugadores nuevos... es por eso que no podíamos permitirnos muchas alegrías, aunque poco a poco se van asimilando los conceptos que queremos. Pero que nadie tenga dudas, mi mentalidad en cuanto al juego no ha cambiado.

—Y si ustedes ahora juegan algo más ‘tapados’, se une que el Villerral está teniendo poco gol. ¿Le genera mayor optimismo?

—No, para nada. No me fío de esa situación. Porque el Villarreal tiene una gran plantilla y jugadores de enorme talento. Puede que ahora estén en un pequeño bache, pero eso no me da ninguna confianza. Es un equipo con muchísima pegada.

—Hablando del talento de la plantilla del Submarino, ¿cuántos se llevaría a Las Palmas?

—Sin faltar al respeto a mi plantilla, que voy a muerte con ellos. Pero te llevarías a tu equipo a casi todos los jugadores del Villarreal, pero no solo yo, sino casi todos los clubs de Primera harían lo mismo. Es otro nivel.

—¿Cree que su rival jugará Europa el próximo ejercicio?

—Hombre, mimbres para ello tiene y creo que es su objetivo. Los veo en Europa el año próximo.

—¿Qué opina del Villarreal como club, como institución?

—El Villarreal tiene todo lo que los entrenadores queremos. Es un club que sabe lo que quiere y sobre todo tiene claro adónde quiere ir, de la manera que quiere ir y con quién quiere ir, y tener las cosas tan claras en el fútbol y aplicarlas es muy importante. Luego, como todos, pueden cometer errores, como humanos que somos, pero la verdad es que la mayoría de técnicos de Primera aspiramos algún día a dirigir a un club así. Y es todo un referente en España y Europa.

—¿Qué opina de jugadores como Busquets que se quejan de los viajes a las Islas Canarias?

—Los respeto. Solo les pido que se pongan en nuestra piel, nosotros hacemos ese viaje cada 15 días.

—Su equipo le empató al Barcelona, ¿qué significó aquello?

—Le confieso que aquí las buenas noticias brillan por su ausencia, por lo que ese empate significó muchísimo, no solo por robarle un punto al Barça, que es dificilísimo, sino por lo que nos llenó de moral y autoestima, tanto al equipo como a la afición.

—¿El descenso es cosa de cuatro o solo de tres equipos?

—Yo no descartaría al Málaga. De entre ellos, nosotros, Depor y Levante solo se salvará uno, y creo que será el que menos deméritos haga. El menos malo vaya.